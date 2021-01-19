Yaylada karda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

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Gazipaşa’nın Belbaşı Yaylası’nda yoğun kar yağışından dolayı mahsur kalan vatandaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı Antalya’nın yüksek kesimlerindeki yaylalarda da etkisini gösterdi. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri karla kaplı yayla yolları ulaşıma açma çalışması yaparken, yolda kalan vatandaşların yardımına da koştu. Fatih Kaşlı isimli vatandaş 18 Ocak Pazartesi günü Belbaşı Yaylası’ndaki evine gitti. Burada bir gece konaklayan Kaşlı, sabah yolun karla kapanması nedeniyle mahsur kaldı. Kaşlı, durumu Sugözü Mahalle Muhtarı Hayri Karabulut’a iletti.

Muhtar Karabulut, mahsur kalan vatandaşın kurtarılması için Büyükşehir Belediyesi’nden yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, bölgeye iş makinesi göndererek, yolu kardan temizledi. Ekipler, yayla evinde mahsur kalan Fatih Kaşlı’yı kurtardı.

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