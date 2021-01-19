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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çetin: " Dijital dönüşüm şart"

İHA

Başkan Çetin: " Dijital dönüşüm şart"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Antalya Bilim Üniversitesi ve ANTGİAD tarafından imzalanan Yapay Zeka İnisiyatifi'nin ilk etkinliği "İş Dünyasında Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka" çalıştayı webinar üzerinden gerçekleşirken, ATSO'nun youtube kanalından da canlı yayınlandı. ATSO üyelerini ve Antalya iş dünyasını dijital dönüşüm ve yapay zeka konularında bilgilendirmeyi amaçlayan etkinlikte, Antalya Bilim Üniversitesi'nin alanında uzman akademisyenleri tarafından konuya dair güncel bilgiler paylaşılarak, kullanım alanları uygulamalı olarak gösterildi.
Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, "Antalya Bilim Üniversitesi ve ANTGİAD ile Antalya ekonomisinde yapay zeka kültürünü geliştirmek yolunda önemli bir adım atıyoruz. Bu işbirliğinin üyelerimiz ve Antalya için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Her işletme akıllı teknolojileri kullanmalı"
Günümüzde geleneksel ticaretin yerini eticaret, deneyim ekonomisi, paylaşım ekonomisi, döngüsel ekonomi gibi yeni iş modellerinin aldığını belirten Davut Çetin şöyle konuştu:
"Elbette ki pandemi halen en önemli gündemimiz olmaya devam etmektedir. Pandemi nedeniyle kapalı kalan ve yüksek ciro kayıpları yaşayan işletmelerimize destek olmak için çalışıyoruz. Ancak, pandemi dışında da küçük işletmeler artık devamlı olarak yapısal nedenlerle zorluk yaşamaktadırlar. Çünkü çağ değişmektedir, geleneksel ticaretin yerini eticaret, deneyim ekonomisi, paylaşım ekonomisi, döngüsel ekonomi gibi yeni iş modelleri almaktadır. Bu çağda günlük sorunlar ne olursa olsun her işletme yapay zeka gibi akıllı teknolojiler kullanmalı, değişime hızlı uyum sağlayabilmelidir.

"Pandemi, 1 yılda herkese öğretti"
Birkaç sene önce, müşteriyi artık mağazada, işyerinde bekleme çağının geçtiğini, müşteriyi internette yakalamak gerektiğini söylediğini hatırlatan Başkan Çetin " Pandemi bizim anlatamadığımız bu gerçeği 1 yılda herkese öğretti. Şimdi artık ürünü internette satmak, internette ürünün reklamını yapmak bile yetersiz kalmıştır. Artık işletmeler ürün değil, müşteri oluşturmak zorundadır. Müşteriyi işletmenin üyesi yapmak, ürün ve hizmeti müşterinin fikirleri doğrultusunda geliştirmek, müşteriyle iletişimi 7/24 sürekli hale getirmek gerekiyor. Bunun için de dijital dönüşümü başarmalıyız." diye konuştu
Dijital dönüşümü, sadece işletmelerin değil, devletin, eğitim kurumlarının ve kentlerin de dikkate alması gerektiğini vurgulayan Davut Çetin, "Yani bu alanda hem ulusal hem kent düzeyinde dijitalleşme stratejisine ihtiyacımız bulunmaktadır. Biz Antalya 4.0 projesinde her sektörde ve kent düzeyinde neler yapılması gerekli olduğunu ortaya koyduk. Turizmde dijital destinasyon yönetimine geçilmesi gerektiğini vurguladık. Turizm sektörümüzün geleceği için sosyal medya yönetiminde yapay zeka destekli uygulamalarda daha ileride olmalıyız." dedi.

Antalya Bilişim Vadisi projesi
Antalya'nın, bilişim sektöründe İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'nden sonra geldiğini kaydeden Başkan Davut Çetin, Antalya'nnın bilişimde çok başarılı işletmeleri, girişimcileri olduğunu, Türkiye Bilişim 500 listesinde daha fazla işletmenin yer alması gerektiğine dikkat çekti. Çetin şöyle devam etti: " Ben, Antalya'nın bilişim vadisi gibi yatırımlarla daha ileri gidebileceğine inanıyorum. Bilişime öncelik vererek Antalya'ya yabancı sermayeli şirketleri ve free lance çalışan profesyonelleri çekebiliriz. Maalesef pandemi dikkatleri dağıttı, günlük sorunlar öne geçti, fakat artık geleceği daha fazla ihmal edemeyiz. Hep birlikte gelecek stratejilerimizi gözden geçirmeliyiz, aksi halde pandemi biter, ama ekonomide ve toplumda yapısal hastalıklar devam eder. Bu nedenle projemizin yeni halkalarla büyümesini ve Antalya'nın dijital dönüşümü inisiyatifi için güçlü bir adım olmasını ümit ediyorum" diye konuştu.

Osman Sert: "Değişme ayak uydurmayan ayakta kalamaz"
Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert de, ATSO ve Antalya Bilim Üniversitesi tarafından imzalanan "Yapay Zeka İnisiyatifi"ni çok önemsediklerini belirterek, "Antalyamız için katma değer katmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.
Ünlü bilim insanı Darwin'in "En güçlü veya en zeki olan değil değişime en çok uyum sağlayabilen hayatta kalır" sözünü hazırlatan Osman Sert, "İnsanlığın varoluşundan bugüne bir değişim söz konusu. Biz de pandemi sürecinde büyük bir değişim içerisindeyiz. Gerek ticari, gerek kültürel anlamda bir değişim içindeyiz. Bu değişime ayak uyduramaz isek maalesef ayakta kalamayacağız. Ülke olarak ne yazık ki, sanayi devrimlerini yakalayamayan, ıskalayan bir toplumuz. Doğru kararlar almaz isek, gelişmiş toplumlar ile aramızdaki uçurumun açılacağı ortada. Bugün yapay zekada ve dijital dönüşümde, geldiğimiz noktada bu iki kavram işletmelerimiz ve insanlık için büyük önem arz ediyor" dedi.
Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek ise programa Antalya Bilim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörü Dr. Ali Cem Başarır aracılığıyla gönderdiği mesajında, "Şehrin dinamiklerinin bu derece hızlı ilerlemesi, diğer şehirlerden daha hızlı aksiyon alması önemli. Bu işbirliği kültürüyle çok hızlı yol alabiliriz, geleceğin iş modellerinin tasarlanması için büyük bir fırsat oluştu. Artık konuşmaktan çok, faaliyetlerimizi hızla aksiyona dönüştürerek iyi yerlere gidebilir ve dünyadaki dönüşüm sürecine daha aktif katılabiliriz" ifadesini kullandı.
ATSO Müşaviri Seçil Gülbudak Dil'in moderatörlüğünü yaptığı çalıştayda; Antalya Bilim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Dr. Ali Cem Başarır, "Geleceğin İş Modelleri ve Dijital Dönüşüm", ANTGİAD Fikir Kulübü Başkanı Prof. Dr. Şadi Evren Şeker, "İş Dünyasında Yapay Zeka ve Uygulamaları" konulu sunumlar yaparak, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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