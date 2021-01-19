Başkan Çeltik: "Düden şelalesindeki kirlilik buzdağının görünen kısmı" Jeoloji Mühendisler Odası Antalya Şube Başkanı Çeltik: “Atılan çöpler yağışlarla birlikte yer altı suyuna karışıyor” Suyu yutma özelliğine sahip düdenler kayboluyor, çöple dolu düdenlerden süzülen su denize deşarj oluyor"

Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, Antalya'da yaşanan balık ölümlerinin ilk olmadığı gibi son da olmayacağını belirterek, "Yaşananlar buzdağının görünen tarafı, çünkü yer altından kirli sular geliyor, bu suların sadece bir kısmı Düden Şelalesi’nin altından çıkıyor. Geriye kalan suyun bir çoğunluğu ise süzülerek denize deşarj oluyor. Aslında göründüğünden çok daha büyük, kötü ve çarpıcı bir olay" dedi.

Yaşanan balık ölümleri ve düdenler hakkında konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, “Balık ölümleri, ilk olmadığı gibi son da olmayacak. Kirlenmeyi takip ettiğiniz zaman Düdenbaşı Şelalesi'ni yani şelalenin suyunun çıktığı yere kadar gittiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Şelale, kırkgöz kaynaklarından besleniyor ve suyun bir kısmı Düden Şelalesi'nin altından çıkıyor. Kaynakta herhangi bir kirlilik şu an için söz konusu değil. Lakin çıktığı yere bakarsak bir kirlilik söz konusu. Biz bu arada aramalıyız kirliliği" dedi.



“Atılan çöpler yağışlarla birlikte yer altı suyuna karışıyor”

Atılan çöplerin yağmurla birlikte yer altı suyuna karıştığını söyleyen Çeltik, “Bizim özellikle şüphelendiğimiz yer düdenler. 2011 yılında yapılan çalışma ile 300’e yakın düden tespit edilmiş. Düdenler suyu yutma özelliğine sahip doğal jeolojik yapılardır. Zaman içinde bu düdenlerin bir kısmı imara açılarak ya da içine malzeme doldurularak yok edildi. Bir kısmı da vatandaşlar tarafından çöplük olarak kullanılıyor. Buralara atılan çöpler yağışlar ile birlikte yer altı suyuna karışıyor. Bu karışan suların bir kısmı, Düden Şelalesinden çıkıyor. Bir kısmı da yeraltından süzülerek devam edip denize deşarj oluyor” şeklinde konuştu.



“Kirlilik şelaleye kadar geliyor”

Oluşan sorunu 3 kaynak çatısı altında toplayan Çeltik, “Düdenlerin koruma altına alınması gerekiyor. Her türlü kimyasal ve fiziksel atıktan uzaklaştırılması ve korunması gerekiyor. Bu kirliliğin birden çok sebebi var. Bunlardan bir tanesi Antalya’nın zemin yapısından dolayı zerzemin dediğimiz yapılar var. Birçok insan ve işletme sahibi ne yazık ki atıklarını zerzeminler yolu ile yerin altına bırakıyor. Bu atıklar yer altı sularını kirletiyor. Kirlilik şelaleye kadar geliyor. Bir tanesi kırkgöz kaynakları diğeri sulama kanalı suyu. Kirliliğin ikinci sebebi ise sulama kanalına atılan fiziksel ve kimyasal atıklar olabilir. Üçüncüsü ise düdenler” ifadelerini kullandı.

2011 yılında hazırlanan rapora sadık kalınsaydı şuan bu sorunların hiçbirini yaşamamış olacağına dikkat çeken Çeltik, "Yetkilileri buradan sesleniyoruz. Lütfen bu rapora baksınlar ve yazan ifadeler ile gereğini yapsınlar. Eğer bu rapora sadık kalınsa ve önlem alınsaydı binlerce balık ölmeyecekti ve çevremiz de kirlenmeyecekti" diye konuştu



Buzdağının görünen kısmı

Yaşananların buzdağının görünen tarafı olduğuna dikkat çeken Ali Çeltik, "Çünkü yer altından kirli sular geliyor, bu suların sadece bir kısmı Düden Şelalesi’nin altından çıkıyor. Geriye kalan suyun bir çoğunluğu ise süzülerek denize deşarj oluyor. Aslında göründüğünden çok daha büyük, kötü ve çarpıcı bir olay. Valiliğin yaptırımı çok yerindedir ve denetimlerin artırılması gerekmektedir" diye konuştu.



10 işletme kapatıldı, 2 milyon 598 bin 797 TL idari para cezası uygulandı

Düden Çayı'nda koku ve köpük kirliliği ile birlikte yaşanan balık ölümleri üzerine inceleme yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 10 işletmenin faaliyetini durdurarak, işletmelere 2 milyon 598 bin 797 TL idari para cezası uyguladı.

Valilik talimatıyla Düden Çayı ve civarında yapılan denetimlerde 10 tesis denetlendi. Denetimlerde 3 tesiste atık suların toprağa veya yeraltına verilmesi gibi olumsuzluklar tespit edildi. Valilik tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kepez ilçesinde bulunan Düden Çayı'ndan kaynaklı koku ve köpük kirliliği üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce denetim ekibi oluşturularak bölgede denetimlere başlanmıştı. Bugüne kadar yapılan denetimlerde toplam 10 işletmeye 2 milyon 598 bin 797 TL idari para cezası uygulanmış ve bu 10 tesisin faaliyeti durdurulmuştur. 18.01.2021 günü yapılan denetimlerde ise 10 tesis daha denetlenmiş ve bunlardan 3 tanesinde atık sularını toprağa veya yeraltına vermeleri gibi olumsuzluklar tespit edilmiş olup, bunlar hakkında da idari işlemlere başlanmıştır" denildi.

Açıklamada, bugüne kadar yapılan denetimler ve yeraltına verilen atık su deşarjlarının önlenmesi ile Düden Şelalesi'nde gözle görülür şekilde kirliliğin ve kokunun azaldığının görüldüğü kaydedildi.

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