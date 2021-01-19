Antalyaspor Başkanı Öztürk istifa etti

Emekli maaşları ne kadar

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Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk istifa etti. Öztürk ailesinin maddi ve manevi olarak yıpranmaları nedeniyle yönetimi bıraktıkları belirtildi.DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2021-01-19 17:29:08



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