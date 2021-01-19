Antalyaspor Başkanı Öztürk istifa etti (GENİŞ HABER)



Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) -

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk, yönetimi bırakma kararı aldı. Antalyaspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Ailemiz hem maddi hem manevi olarak çok yıprandı" ifadeleri yer aldı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk ile Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk görevi bıraktıklarını açıkladı. 'En sonda söylenmesi gerekeni en başta söyleyelim; Öztürk ailesi olarak Antalyaspor yönetimini bırakma kararı aldık' sözleriyle başlayan açıklamada, 'Nereden aldık, nereye geldik ve hangi şartlarda bırakıyoruz' konusunu kamuoyu ile paylaşmak üzere açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

"BÜTÜN ALACAKLAR ÖDENMİŞTİR"

Öztürk ailesi olarak 30 Haziran 2016'da göreve gelindiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Bu şanlı armayı taşıyan bayrağı emanet aldığımızda o günkü kur üzerinden 41 milyon Euro borç ile devraldık. Antalyaspor A.Ş.'nin bugün itibarı ile 7 milyon 700 bin Euro ihtilaflı dosyalar ve cari borcu bulunmaktadır. 1 Ocak 2021 tarihine kadar mevcut teknik ekibin, futbolcuların ve personelin bütün alacakları ödenmiştir. Bu süreçte Öztürk ailesine ait olan şirketlerden yaptığımız sponsorluk ödemelerinin toplamı 45 milyon TL'dir. Ayrıca Öztürk ailesi olarak Antalyaspor'umuza 85 milyon TL nakit olarak harcanmıştır. Toplamda 130 milyon TL olan bu ödemelerin dışında kulübümüzün banka borçları olarak görünen finansman gideri olan 61 milyon Euro ve 88 milyon TL'yi yine Öztürk ailesi olarak ödemeye devam edeceğiz. Bugün itibari ile Antalyaspor A.Ş'nin hiçbir geliri üzerinde icra, temlik veya herhangi bir kısıtlama yoktur. Buna ek olarak TFF'den elde edilen günü geçmiş alacak tutarımız 9 milyon 900 bin TL, ayrıca stopaj iadesinden beklenen tutar 8 milyon 600 bin TL'dir. Sonuç olarak; bugünkü mali tablo içerisinde 41 milyon Euro borç ile devraldığımız Antalyaspor'u neredeyse borçsuz bir kulüp olarak bırakıyoruz."

"AİLEMİZ HEM MADDİ, HEM MANEVİ OLARAK ÇOK YIPRANDI"

Antalyaspor'un mali yapısı ile borç yükü aile olarak finanse edildiği için Süper Lig'in en borçsuz kulüplerinden biri haline geldiğine dikkat çekilen açıklama, şöyle devam etti: "Bugüne kadar kulübümüzün bundan sonraki varlığını sürdürebilmesi ve kalıcı gelir kaynaklarının yaratılması adına yaptığımız hizmetleri de kısaca gözden geçirmek gerekirse; hafriyat işinde yıllık oluşan gelirimiz 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında düzenli hale gelmiştir. Bugünkü değeri yaklaşık olarak 30 ila 40 milyon TL olan benzin istasyonu da bu sürede kulübe kazandırılmıştır. Hasan Subaşı Tesisleri'nin sahası ve binası tamamen yenilenmiş, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri günün bilimsel şartlarına göre modernize edilmeye devam edilmiş ve 2 adet ilave çim saha yapılmıştır. Ancak, bu geçen zaman içerisinde ailemiz hem maddi, hem manevi olarak çok yıprandı. Aile olarak aldığımız karar doğrultusunda Antalyaspor Yönetimini bırakmaya karar verdik. Bu kararı alırken gurur duyduğumuz bir tabloyla veda ediyoruz. Bugün itibari ile bakıldığında Türkiye Süper Ligi'nde kadrosunda en az sayıda yabancı futbolcu bulunduran, hemen hemen her yaş kategorisinde milli oyuncusu olan, altyapısı ve A takımda oynattığı genç futbolcu sayısı ile örnek gösterilen bir kulüp haline getirdik."

"BİZDEN DAHA İYİ YÖNETECEĞİNE İNANANLARIN ÖNÜNÜ AÇIYOR"

Görevde oldukları süreçte 55 yıllık kulüp tarihinin en fazla puan, en iyi sırada ligi tamamlama, bir sezonda en fazla galibiyet, en az yenilgi, seyirci rekoru gibi daha birçok rekoru kırdığı hatırlatılan açıklamada, sonraki yönetimler için çıtayı yükseltip görevi bırakma kararı alındığı dile getirildi. Açıklama şu sözlerle sona erdi: "Son 5 yılın puan durumuna bakıldığında görevde olduğumuz sürece Süper Lig'in en başarılı 6'ncı takımı olduk. Pandemi döneminde Türkiye'yi bırakın, dünyada örnek gösterilecek bir yönetim tarzıyla sadece sahada değil, söz konusu sağlık olduğunda da en hassas şekilde ve büyük bir fedakarlıkla üzerimize düşeni gerçekleştirdik. Bizim için en fazla gurur duyulacak olan özelliğimiz ise, aynı sezon içinde en fazla altyapıdan oyuncuyu A takıma kazandırma, alt yapıdan 14 milli oyuncu çıkarma ve artık Türkiye'de örnek gösterilen altyapı sayesinde sporcu yetiştirip düzenli olarak Türk futboluna kazandırma projemizdir. Her yıl kadro kalitemizi artırmakla kalmayıp genç yıldız adayları ile dinamizmimizi ve sağlıklı kulüp yapısını oluşturma başarımızdır. İlk günden bugüne kadar reklam, koltuk, makam peşinde olmadığımızı söyledik, bugün de aynı söylemlerle yönetimi bırakma kararı alıyoruz. Antalyaspor'un sahipsiz kalmayacağına olan inancımızla, bizden daha iyi yöneteceğine inananların önünü açıyor, kulübümüze bundan sonraki dönemde başarılar diliyoruz."

Antalyaspor'da genel kurulun şubat ayında yapılması planlanıyor.

DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2021-01-19 17:59:07



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