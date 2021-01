2 kişiyle başlayan yardımlaşma hareketi, 30 bin kişilik gönüllü ordusuna dönüştü

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 4 yıl önce Demet Çileli ve Halit Mert'in sosyal medyada bireysel olarak başlattığı yardımlaşma hareketi, 30 bin kişilik yardımlaşma platformuna dönüştü. 'Antalya Yardımlaşma Platformu' adını alan hareket, ihtiyaç sahipleri ile hayırseverleri buluşturup, binlerce ailenin umudu oluyor.

Antalya'da yaşayan Demet Çileli ve Halit Mert, 2016 yılında ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilmek için sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapmaya başladı. Zamanla kişisel hesaplarını yoğunluk nedeniyle kullanamayan Çileli ve Mert, bu etkinlikleri bir çatı altında toplamaya karar verdi. İkili, yardımsever ile ihtiyaç sahiplerini buluşturmak için aynı yıl içerisinde 'Antalya Yardımlaşma Platformu' adlı bir grup kurdu.

HER YIL 100 ÖĞRENCİYE BURS VERİLİYOR

Arkadaşlar arasında başlayan grup, şimdilerde ise 30 bin kişilik gönüllü ordusuna döndü. 4 yıl içerisinde binlerce ailenin umudu olan grup, ihtiyaç sahipleri ile yardımseverler arasında köprü oluyor. Platformun yurt içi ve yurt dışındaki gönüllüleriyle sağladığı maddi destek ile her yıl 100 öğrenciye burs veriliyor. Grubun gönüllüleri yeri geliyor ihtiyaç sahipleri için sırtlarında eşya taşıyor, yeri geliyor evlerine misafir olup dertlerine çözüm olmaya çalışıyor. Çalışmaları gören yardımseverler arasında, hasta yakınlarının kalması için evini bağışlayan dahi oldu.

'EŞ, DOST, ARKADAŞ İLE BAŞLADIK'

Platform olarak sadece aracı durumda olduklarını söyleyen Demet Çileli, "Kendi sosyal medya hesaplarımız üzerinden ihtiyaç sahipleri için, sokak hayvanları için farklı etkinliklerimiz oluyordu. Ancak zamanla bu durum kargaşaya sebep oldu ve bunları bir çatı altında toplayalım dedik. 2016 yılında sosyal medya üzerinden hayırsever ile ihtiyaç sahiplerini buluşturmak için Antalya Yardımlaşma Platformu'nu kurduk. O tarihte eş, dost, arkadaş ile yaptığımız bu oluşum şimdi 30 bin kişilik dev bir ordu haline geldi" dedi.

'HER EVDE KENDİMİZİ BAŞKA BİR DÜNYADA BULUYORUZ'

Türkiye'den ve yurt dışından yüzlerce destekçileri olduğunu belirten Çileli, "Hepimiz, tamamen gönüllülük esasına dayalı çalışıyoruz. Hiçbir şekilde maddi destek almadan, doğrudan hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturuyoruz. Aslında çok büyük bir 'kardeş aile' projesini de bu şekilde başlatmış olduk. Platform kurulduğu günden bugüne binlerce ailenin umudu oldu. Kapısını çaldığımız her ailede, her ihtiyaç sahibinde başka bir dünyada buluyoruz kendimizi. Dolayısıyla gittiğim her evde onlara değil de kendime iyilik yaptığımı anladığım günden bu yana bu harekete daha sıkı sarıldım. Benimle birlikte binlerce gönüllü dostumuz da yaşadığı manevi hazzı anlatamaz" diye konuştu.

'EVİNİ BAĞIŞLAYAN OLDU'

Yaptıkları çalışmalardan bahseden platformun kurucularından Halit Mert, "4 yıl içerisinde çok şey başardık. Binlerce ev eşyası, erzak teslim ettik, 100'ün üzerinde öğrenciye burs vermeye devam ediyoruz. İnsanların hayatlarına güzel dokunuşlar yaptık, güzel iyiliklere vesile olduk. Yeri geliyor erzak dağıtıyoruz, eşya taşıyoruz. Yaptığımız çalışmalardan etkilenen bir gönüllümüz evini hasta yakınlarının ücretsiz şekilde konaklaması için bizlere verdi. Şu an o evde 5'inci hasta yakınımız ailesiyle yaşıyor" dedi.

'İMECE USULÜ DAYANIŞMA'

Yardımseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi gördüklerini belirten Mert, "Yurt içinden, yurt dışından yüzlerce gönüllümüz var. İnsanlar birçok şeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istiyor. İmece usulü dediğimiz dayanışmayla çok güzel hayatlar kuruyoruz. Biz insanların doğru yere yardım yapması için aracılık yapıyoruz. Araştırıp soruşturuyoruz ve yardımsever kişiye bilgi veriyoruz. Biz insanların dertlerini nasıl çözeriz diye düşünüyoruz. İnsanlar bu dertleriyle değil, çocuklarıyla daha fazla ilgilensin istiyoruz" diye konuştu.

Platformun kurucularından Demet Çileli'yi ailelerinin bir üyesi gibi gördüklerini söyleyen Nurten Kıtır, "Demet Hanım ile yaşadığımız ilkler çok fazla. Hiçbir zaman mağdur etmeyen, kim eli dardaysa yardım etmeye çalışan birisi. Her koşulda bizlerin yanında olmaya çalışıyorlar" dedi.

Her zor durumlarında platformun yanlarında olduğunu söyleyen Sevda Özpolat, "Platform herkesin yardımına koşmaya çalışıyor. Herkese yetişmeye çalışıyorlar. Kim dara düşerse bir yerlerden haberleri oluyor. Sağ olsunlar yardımları hiç eksik olmuyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2021-01-20 07:49:15



