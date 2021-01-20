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Bebek gibi bakılıyor tek tek el masajıyla yumurtaları alınıyor Alabalık üretimi için sağım işlemi başladı Yumurtadan 40 gün içinde çıkıp 7 ay içerisinde 200-250 gram ağırlığa ulaşıyorlar Tatlı su balığı alabalıkların üretilmesi görüntülendi

İHA

Bebek gibi bakılıyor tek tek el masajıyla yumurtaları alınıyor Alabalık üretimi için sağım işlemi başladı Yumurtadan 40 gün içinde çıkıp 7 ay içerisinde 200-250 gram ağırlığa ulaşıyorlar Tatlı su balığı alabalıkların üretilmesi görüntülendi

Antalya’da bulunan alabalık tesisinde alabalık üretimi için sağım işlemine başladı. Balıklardan alınan havyarlar kuluçkaya yatırıldı. Yılda ortalama bir milyon 500 bin ile 2 milyon adet alabalık üretimi gerçekleştirilen alabalık çiftliğinde, alabalıkların sağımı ve yumurta dölleme işlemi el masajıyla yapılıyor.

Dolaplarda 40 gün bekletilen yumurtalardan yavrular çıkmaya başlıyor
Sağım dönemi gelmiş olan anaç balıklardan önce dişi balıkların yumurtaları daha sonra erkek anaçların spermaları sağılıyor. Dişi balıklardan sağılan yumurtalar ile erkek balıkların spermaları karıştırılıp, 715 dakika döllenmesini beklendikten sonra yumurtalar yıkayıp özel kuluçka dolaplarına konulur. Dolaplarda 40 gün bekletilen yumurtalardan yavrular çıkmaya başlıyor. Alabalık yavruları, büyütme havuzlarında ise 125150 gün içerisinde parmak boya ulaşıyor. Sonrasında 7 ay içerisinde 200250 gram porsiyonluk alabalık olarak sofralara sunuyor.
Tesisin sahibi Halil Arslan, “Alabalık sağım sezonuna Aralık ayında başladıklarını ve Ocak ayının sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Senede bir defa balıklardan havyar alıp kendi yavrularını kendilerinin ürettiğini söyleyen Arslan, “Burada alabalık yetiştiriyoruz. Ürettiğimiz balıkları canlı olmak isteyenlere satışını yapıyoruz. Ayrıca isteyenler pişmiş halde tesislerinde yerler” dedi.
Bir yıl önce beslenip hazırlanan üreme mevsiminde yumurtaları olgunlaşan dişi anaçların, kuluçka ünitesindeki havuzlara alınarak hazırlandığını ifade eden Arslan, "Sonrasında anaç balıklar el masajı yöntemiyle yumurtaları sağılıyor. Damızlık balıkların da aynı yöntemle spermleri sağılıyor. Geçen yılın Aralık ayı ortalarında başladığımız sağım işlemi ocak ayı sonuna kadar sürecek. Toplamda 3 bin adet anaç ve damızlık alabalığın sağımı yapılacak. Sağımdan sonra dişi balık yumurtalarıyla erkek balık spermleri karıştırılarak bir saatlik bir bekleme sonunda döllenme işlemi tamamlanıyor. Daha sonra 30 günlük kuluçka döneminden sonra yumurtalardan çıkan larvalar 15 gün sonunda yüzmeye başlıyor ve bu yavru balıkların yemlenmesine başlıyoruz" dedi.

Hobi olarak başladı
1976 yılında yurt dışına gittiğini ve 2015 yılında dönüş yaptığını anlatan Arslan, “ Doğup büyüdüğüm Sinanhoca mahallesine yerleştim. Daha önce Sinanhoca mahallesi Kozarası mevki’inde tapulu arazimde 30 yıl önce yapmış olduğum balık çiftliğim vardı. Buraya yapmış olduğum evimin önünde bulunan derede hobi olarak somon yetiştirmeye başladım. Geçen yıldan elimde somon balıkları kaldı. Bunu ise nasıl değerlendirebilirim diye düşündüm. Bunların yumurtasını alıp yavru yetiştireyim diye düşündüm” dedi.

Kasım ayında çalışmalar başlıyor
Kasım ayında çalışmalara başladıklarını anlatan Arslan, “Erkekleri dişileri Kasım ayında ayırıyorsun. Bunların aralık ayının ortasında tek tek elden geçiriliyor. Dişilerin sağıma gelenleri tek tek ayrılıyor. Ayrıldıktan bir gün sonra onların sağımları yapılıyor. Sağımdan sonra çiftlikte kuluçkahaneye getiriyoruz. Kuluçkahanede 20 gün gözlenme yapıyor. 30 günde kesesini atmaya başlıyor. Kesesini atmaya başladığı zamanda kuluçkahanenin yumurta küvetlerinin altındaki havuzlara aktarıyoruz. Orada keseyi komple attıktan sonra tekrar dışarıda bulunan havuzlarımıza aktarıyoruz. Havuzda alıştırma yemleriyle yavruları yeme alıştırıyoruz. Bunlara aldığımız yemler yurt dışından geliyor. Bunlarla alıştırıyoruz. Ben bunu hobi olarak yapmaya başladım. Bundan iki yıl önce derelerin suyu coşması nedeniyle havuz patlamıştı. Bir buçuk ton balığım gitmişti. Yine de pes etmedim. Şu ana kadar yaklaşık 3 milyon civarında yumurta elde ettik. Bunların en kötü şartlarda yüzde elli zayiat versek bile yüzde elli kalır. Bir buçuk milyona yakın yavru yetiştiriyoruz. Bu yavruları satabildiğimizi satıyoruz. Satamadığımızı kendi deremize salıyoruz." diye konuştu

Somon balığı yetiştirdi
Bu işi yapmaktan zevk aldığını belirten Arslan, “Akseki bölgesinde somonu ilk kez ben yetiştirdim. Ben bunlardan yavru alıyorum. Benim balıklarım doğal şartlarda yetişiyor. İsteyenlere yavru olarak da satıyoruz. Somonlar kuluçka döneminde son iki ayında normal havuzlara alıyorum. Yumurtalarını aldıktan sonra somonların özel müşterileri vardır. Ayağıma kadar gelip buradan alıyorlar”

“Üretimi çocuk bakımı gibi”
Kendi yavrularını kendilerini ürettiklerini ifade eden Arslan, “Damızlık balıklardan havyarı alıyoruz. Onları kuluçka bölümümüzde bekletiyoruz. 15 gün içinde yavru çıkacak yumurtalar siyah gözenek haline geliyor. 1 ay içinde de yavru ortaya çıkıyor. 1 buçuk, 2 ay gibi süre sonra yavru yüzmeye başlıyor. Biz bundan sonra yemlemeye başlıyoruz. Aşama aşama büyüdükçe kuluçka havuzlarından diğer havuzlara alıyoruz. Esasında balıkçılık oldukça zordur. Çok incelik ve bakım ister. Çocuk gibidir. Zor bir üretim. Yavruları çıkınca yavrulara çocuk gibi bakmak gerekir”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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