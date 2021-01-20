Kumluca'da sera üreticileri don nöbetine başladı (3)

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AĞAÇLAR VE BİTKİLER BUZ TUTTU

Meteorolojinin don uyarısında bulunmasının ardından örtü altında sebze üretimi yapan çiftçiler, ürünlerinin zarar görmemesi için geceden sabaha, seralarında don nöbetine başladı. Kumluca ilçesine bağlı Alakır Vadisi'nde ise açıkta kalan bitki ve ağaçlar buz tuttu. Gece sıfırın altına düşen soğuk hava ve don nedeniyle bölgedeki ağaçlar ve bazı bitkilerin üzerinde buz sarkıtları oluştu.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-01-20 12:08:27



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