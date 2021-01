Antalya pandemi döneminde en fazla kıyma ve kuşbaşı tüketti Antalya Kasaplar Odası Başkanı Yardımcı: ”Diğer gıda maddelerine oranla Türkiye’de şu anda fiyatı en az değişen gıda maddesi et“ "Zincir marketlere kefil değiliz"

–Antalya Kasaplar Odası Başkanı ve Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Vekili Osman Yardımcı, zam gören diğer gıda maddelerine oranla Türkiye’de en ucuz gıda maddesinin ‘et’ olduğunu belirterek pandemi döneminde Antalyalıların en fazla kıyma ve kuşbaşı tükettiğini söyledi. Vatandaşlara, mahalle kasaplarından alışveriş yapmalarını söyleyen Yardımcı, zincir marketlere kefil olmadığının altını çizdi.

Antalya Kasaplar Odası Başkanı ve Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Vekili Osman Yardımcı, yaklaşık 1 yıldır ete zam gelmediğini söyledi. Yardımcı, gıda maddelerine gelen zam karşısında en ucuz gıdanın ‘et’ olduğunu vurgulayan ve sadece 23 liralık bir zam yansıdığını söyleyen Yardımcı, "Bugün kıymanın kilosu 60 lira. Kuşbaşı 65 lira. Esnafın giderlerini hesap edersek yine en ucuz et oluyor Türkiye’de” diye konuştu. Pandemi döneminde ise Antalyalıların evlerine çekilerek yemek yapmaya başladığını söyleyen Osman Yardımcı, “Pandemi döneminde Antalyalılar evlerine çekildi ve evinde yemek yapmaya başladı. En çok kıyma, kuşbaşı satıldı” dedi.



“Türkiye’nin kendine yetecek hayvanı ve eti var”

Türkiye’nin ithal ete ihtiyaç duymadığını belirten Yardımcı,“Bugün 1 kilo zeytinyağı 8085 lira, yüzde yüzün üzerinde zam geldi zeytinyağına. Ete yüzde 10 zam bile gelmedi. Pandemi döneminde en az zam ete geldi. Eti öyle abartıp da yok pahalandı yok hayvan yok demeyin. Türkiye’nin kendine yetecek hayvanı ve eti var” şeklinde konuştu.



“Ham maddelere gelen zam yumurtaya yansıdı”

Artan yumurta fiyatları hakkında da konuşan Yardımcı, “Antalya’da tavuk fabrikası yok sadece plasiyerler var. Burada depoları var. Tavuğun yüzde 90’ı Balıkesir, Mudurnu ve Bolu’dan geliyor. Yumurta ve tavukta yüksek oranda fiyat artışı yaşanmadı. Vatandaşta alım gücü yok. Yüzde doksanı kredi kartı ile alışveriş yapıyor. Yine söylüyorum en ucuz et. Bugün 1 kilo baklava alsan 120 lira. 2 kilo tavuk kanadı alsan, bir aileyi doyurmak 65 lira. 1 kilo kıyma 60 lira. Bakın yine en ucuz et oluyor. Bu ham maddelere gelen zam yumurtaya yansıdı. Bir de yumurtanın ihraç edildiğini duyduk. Arz talep olunca fiyat artışı normal. Sirkülasyon yok. Lokanta, otel, tatil köyleri olmayınca firmalar da satış yapamayıp zarar ediyor” ifadelerini kullandı.



“Ben marketlerde satılan etlere kefil değilim, kasapların kefiliyim”

Pandemide Antalya’da et ve tavuk tüketiminin ilk zamanlar çok iyi olduğunu, ikinci kısıtlamaların gelmesiyle işlerinin azaldığını söyleyen Yardımcı, "Cumartesi, Pazar açtığımız zaman işler iyi oluyordu. Diğer sektörlere baktığımız zaman bizim çorbamız kaynıyor. Vatandaşlar, mahalle kasaplarından alsın etlerini. Ben marketlerde satılan etlere kefil değilim, kasapların kefiliyim. Vatandaşlar tüm esnaflara sahip çıksın. Esnaf her zaman vatandaşına sahip çıkıyor. Vatandaşın cebinde para olmasın esnafa yazdırabiliyor ama markette 50 kuruşu eksik çıkınca tüm poşetlerini bırakıyor. Esnafa sahip çıkalım.”

