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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İbradı ipekböcekçiliği ile tanışıyor

İHA

İbradı ipekböcekçiliği ile tanışıyor

İpekböcekçiliğini yaygınlaştırmak üzere çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi İbradı’da dut fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in “yerelden kalkınma” hedefi doğrultusunda tarımsal üretimin artmasına yönelik desteklerini sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Koza Birlik Kooperatifi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında üreticilere dut fidanı dağıtımları yapılıyor. Son olarak İbradı İlçesi’nde ipekböcekçiliği üretimi yapmak için talepte bulunan üreticilere dut fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

“Ekim yapılacak alan hazırlandı”
Koza Birlik Kooperatifi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ipekböceği yetiştiriciliği kapsamında İbradı’ya gönderilen 300 adet dut fidanı Ürünlü Mahallesi’nde Koza Birlik Kooperatifi üyesi üreticilere dağıtıldı. Dikim yapılacak bölge Antalya Büyükşehir Belediyesi İbradı İlçe Hizmet Birimi ve İbradı ASAT Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ekime hazır hale getirildi.

“İbradılı üretici heyecanlı”
İbradı İlçesi Ürünlü Mahallesi’nde gerçekleşen dut fidanı dağıtımına katılan Akdeniz Bölgesi Koza Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Mehmet Sönmez, İbradı’nın ilk kez ipekböcekçiliği ile tanışacağını belirterek, “İpekböcekçiliğini Antalya’da yaygınlaştırmak için yoğun bir çalışma sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Kooperatif olarak bu projede yer almaktan çok mutluyuz. Alternatif bir ürün olan ipekböcekçiliğinin İbradı’da da ilk kez yapılacak olması üreticilerimiz kadar bizi de heyecanlandırıyor. Projenin başarıyla sürmesini diliyoruz” dedi.

“Üretim kapsamlı şekilde çoğalacak”
Ürünlü Kooperatif Başkanı Selçuk Yamansoy ise kendisinin de örnek olmak amacıyla dut fidanı üretimi için talepte bulunduğunu belirtti. Başkan Yamansoy, “Böylesi karlı ve soğuk bir havada Antalya’dan ilçemize gelen Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımıza teşekkür ederiz. Muhittin Başkanımız Antalya ve çevre köylerine elinden geldiği kadar tarımsal destekler veriyor. Verim alırsak ileride daha kapsamlı bir şekilde üretimi çoğaltacağız” diye konuştu.

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