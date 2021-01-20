Muratpaşa’nın turunçları evlerde reçel oluyor

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin parklara, yenilediği cadde ve sokaklarda kaldırım kenarlarına diktiği turunç ağaçları meyve vermeye başladı. Bir yanda mahalleli turunç reçelini yapmak için meyveleri toplarken Muratpaşa Belediyesi de Antalya Kadın Girişimi Kooperatifiyle hediyelik reçel yapmak için çalışmalara başladı.

Muratpaşa Belediyesi’nin turunç fidanı üretimi Ermenek Mahallesi’nde 12 dönüm alan üzerine kurulu fidanlıkta 2014’te başladı. En iyi tohumuna ulaşmak için bölgede yapılan tarama çalışmalarıyla en sağlıklı turunç meyvelerinden tohumlar alındı. Bu tohumlardan 2015’te ilk fidanlar üretildi. Ağaç formuna gelen fidanlar başta belediyenin yaptığı parklara, yenilenen cadde ve sokaklarda kaldırım kenarlarına dikildi.

Muratpaşa’da bugüne kadar 15 bin 100’ü ağaç formunda olmak üzere 21 bin 34 turunç dikildi. Turunç ağaçları meyve vermeye başlarken Muratpaşa sakinleri yeşil yaprakların arasından gündoğumu rengiyle parlayan turunçları toplamaya başladı. Antalya mutfağının gözbebeği turunç reçeli yapmak için meyveler toplanırken Muratpaşa Belediyesi de başta yabancı konuklarına hediye etmek üzere Antalya Kadın Girişim Kooperatifi’yle ortak bir çalışma içine girdi.

Toplanacak turunçlar, üretim çalışmalarını Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) sürdüren Antalya Kadın Girişim Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından reçel yapılacak. Reçeller tadımlık kavanozlarda belediyenin misafirlerine hediye edilecek.

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