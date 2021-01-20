Motosikletli gençlerin tehlikeli eğlencesine 28 bin 912 lira ceza



Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde motosikletlerinin önünü kaldırıp hem kendileri hem de diğer sürücüleri tehlikeye düşüren 5 genç, jandarma tarafından yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal ettiği belirlenen 20 yaş altı gençlere, toplam 28 bin 912 TL para cezası uygulandı.

Oba Mahallesi Kanal Sokak'ta 4'ü motosikletli 5 genç, akrobatik hareketler yaptı. Yol kenarında duran gençler, sırayla bindikleri motosikletinin önünü kaldırarak aracların arasında ilerledi. Hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye düşüren gençlerin bu görüntüleri, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerası görüntülerden gençlerin H.K. (19), H.D. (19), D.Z. (19), H.H.I. (19) ve B.S. (19) olduğunu belirledi. Ekipler, Alanya ilçe merkezinde oturduğu belirlenen gençlere, sürücü belgesiz ve yetersiz sürücü belgesiz araç kullanmak, kask takmamak ve trafiği tehlikeye düşürecek hareketler sergilemek nedeniyle 11 bin 662 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca jandarma, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenen gençlere, 17 bin 250 lira da ceza yazdı. Gençlere toplamda 28 bin 912 lira ceza kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2021-01-20 13:51:56



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