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Evde ölü bulunan yaşlı kadının cinayet kurbanı olduğu ortaya çıktı Başında ve duvarda kan izine rastlanan yaşlı kadının öldürüldüğü belirlendi

İHA

Evde ölü bulunan yaşlı kadının cinayet kurbanı olduğu ortaya çıktı Başında ve duvarda kan izine rastlanan yaşlı kadının öldürüldüğü belirlendi

Antalya'da yalnız yaşayan ve evinde kanlar içinde ölü bulunan yaşlı kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, olay dün saat 12.30 sırasında Kepez ilçesi Emek Mahallesi 2183 Sokak’taki 3 katlı bir binanın giriş kat dairesinde meydana geldi. Her gün dışarı çıkıp dolaşan ve yalnız yaşayan 85 yaşındaki Şadiye Öztürk’ten haber alamayan yan komşusu, ilk olarak yaşlı kadının kapısını çaldı. Cevap alamayan komşular kilitli olmayan balkon kapısından seslenip içeri girdi. Yaşlı kadını salonda hareketsiz gören komşular durumu önce oğluna ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Öztürk'ün öldürüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaşan polis, geniş çaplı inceleme yaptı.
Eşyaların dağınık, duvarda kan izinin olduğu öğrenilen evde, olay yeri ekipleri gaz maskesi ve özel tulumlarla girdi ve yaklaşık 3 saatlik bir inceleme yaptı. Olayın cinayet olmasından şüphelenen ekipler ev içinde ve çevrede incelemelerini yoğunlaştırdı. Evin karşısındaki caminin güvenlik kameraları da incelendi. Olay yeri inceleme ekipleri hem ev içinde hem de giriş kapısından parmak izi çalışması yaptı. Evdeki klimanın ise halen açık olduğu görüldü. Yakınları tarafından cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alınan yaşlı kadının cenazesi Güzeloba Mezarlığı'na defnedildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri elde edilen ilk bulgular doğrultusunda olayı geniş çaplı incelemeye devam etti. Öztürk’ün evinin karşısındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay saatinde bölgede bulunan iki kişinin hareketlerinin şüpheli olduğunu belirledi. Olayın cinayet olduğunu ve evden hiçbir şeyin alınmadığını belirleyen ekipler 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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