Ankara'da aynı üniversiteden 3 kez hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı



Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)ANKARA'da, aynı üniversiteden 3 kez hırsızlık yaptığı belirlenen M.Ö, güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu yakalanarak, mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yenimahalle ilçesinde bulunan devlet üniversitesinde farklı günlerde üç kez öğrencilerin atölye ve laboratuvarlarda kullandıkları malzemelerin çalınması üzerine çalışma başlattı. Kurulan özel ekibin istihbari çalışmaları ve inceledikleri 78 farklı güvenlik kamerasının kayıtlarından bir şüpheli tespit edildi. Şüphelinin, kampüse üniversitenin demir kapısının altından ve üzerinden geçerek girdiği, çaldığı malzemeleri çuval içerisinde kampüsten çıkardığı ve üniversite önünden taksiyle uzaklaştığı belirlendi. Bindiği taksiyi Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) takip eden ekipler, şüphelinin İskitler'deki bir hurdacıya giderek çaldığı malzemeleri sattığını belirledi.

TUTUKLANDI

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, üniversiteden 12 pirinç döküm elek, 15 demir döküm kalıbı, yaklaşık 40 kilogram kilo bakır kablo ve laboratuvarda kullanılan içinde bakır özelliği bulunan 40 malzeme çalan M.Ö'yü ve hurdacı E.K'yi gözaltına aldı. M.Ö'nün 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık', 'açıktan hırsızlık', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'uyuşturucu kullanma' gibi suçlardan kaydının olduğu öğrenildi. M.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, hurdacı E.K. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Antalya Fatih POYRAZ

2021-01-20 15:09:48



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