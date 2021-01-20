Pandemi sürecinde işsiz kalan turizmci, çağrı merkezleri ve seralara yöneldi



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, pandemi sürecinde işsiz kalan turizm sektörü çalışanlarının, sürecin uzaması üzerine yeni iş alanlarına yöneldiğini açıkladı. Yavuz, emlakçılıktan ticarete irili ufaklı birçok alanda arayışa giren turizmcilerin, en çok seralar ve çağrı merkezlerine yöneldiğini söyledi.

Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, koronavirüs sürecinden en fazla etkilenen sektörlerden birinin turizm olduğunu herkesin kabul ettiğini belirtti. Yavuz, Antalya turizminin hacmi ve kapasitesi ile yaklaşık yarım milyon kişiye doğrudan iş imkanı sağladığını, ancak salgın sürecindeki durgunluk ve belirsizliğin ise çalışanları yeni arayışlara sevk ettiğini söyledi.

Recep Yavuz, bu süreçte işsiz kalan turizm sektörü çalışanlarının yöneldiği farklı sektörlere yönelik ilginç bir araştırma sonucunu açıkladı. Emlakçılıktan ticarete irili ufaklı birçok alanda arayışa giren turizmcilerde en çok öne çıkan yeni iş alanlarının tarım ve çağrı merkezleri olduğunu belirten Yavuz, "Yabancı dil bilenler çağrı merkezlerine (call center) yönelirken, diğer kesim sera ve tarım alanlarına yöneldi. Koronavirüs sürecinin belirsizliğinde bu iki sektörün işsiz kalan turizmci ordusuna can simidi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Çağrı merkezlerinin Türkiye´de 2000'li yılların başında, özellikle İstanbul'da filizlendiğini kaydeden Yavuz, yurt dışından başta Almanya olmak üzere, İsviçre, Hollanda, İngiltere, İsveç, Amerika gibi ülkelere servis ve satış desteği sağlandığını söyledi. Yavuz, önceleri üç büyük şehir İstanbul, İzmir, Ankara gündemdeyken son yıllarda Antalya başta olmak üzere Zonguldak, Samsun, Trabzon ve Adana'nın, yabancı firmaların tercih ettiği bölgeler olduğuna işaret etti.

'YABANCI DİL BİLENLER ÇAĞRI MERKEZLERİ İÇİN ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL'

Antalya'nın tur operatörleri ve büyük turizm firmalarının çağrı merkezleriyle İstanbul'dan sonra en önemli merkeze dönüştüğünü dile getiren Yavuz, "Yaşadığımız korona süreciyle oluşan işgücü bunun artmasına önemli ölçüde katkı sağladı. Yabancı dil bilen otel çalışanları, tur operatörleri ve acente çalışanları, mağaza çalışanları, rehberler ve irili ufaklı birçok farklı alandan gelen kalifiye personel, Antalya'da çağrı merkezleri için önemli bir potansiyeldi" dedi.

Sektörde birçok meslektaşının korona sürecinde çağrı merkezlerinde görev aldığını ifade eden Yavuz, "Yıllardır turistlerle birebir irtibatta olan ve önemli tecrübe kazanan arkadaşlar, telefon başında da kendilerini geliştiriyor. Daha bir müddet bu şekilde devam edecekler gibi ve bazıları kalıcı olacak. Gelecek kuşak için önemsenecek bir meslek, takip etmekte yarar var" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-01-20 16:04:00



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