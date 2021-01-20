Antalyaspor Kulübü'nden, Ali Şafak Öztürk’ün istifası üzerine açıklama "Antalyaspor’u bugüne getirmeleri bile takdire şayandır" "Kamuoyunda eleştiri sınırlarını aşan ifadeleri asla kabul etmiyoruz"

Antalyaspor Kulübü, görevinden istifa eden Başkan Ali Şafak Öztürk için basın açıklaması yaptı. Öztürk'ün kulübü bugünlere getirmesinin takdire şayan olduğunun belirtildiği açıklamada "Kamuoyunda eleştiri sınırlarını aşan ifadeleri asla kabul etmiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Antalyaspor kulübü, Ali Şafak Öztürk’ün görevlerinden istifa etmesi sebebi ile yazılı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz ile Yönetim Kurulları adına yapılan açıklamada, istifanın tek taraflı ve saygıyla karşılanması gereken bir durum olduğunun altı çizilirken, Öztürk’e Antalyaspor’a olan katkılarından dolayı teşekkür edildi. Yapılan açıklamada, Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı yönetimi, olağan sürecini doldurana kadar Mustafa Yılmaz başkanlığında yola devam edileceği kaydedildi.



"Antalyaspor’u bugüne getirmeleri takdire şayandır”

Yapılan açıklamada Antalyaspor’u bugüne kadar getirmelerinin takdire şayan olduğu belirtilirken kulüp yönetimi, "İstifanın tek taraflı ve saygı ile karşılanması gereken bir müessese olduğunu kabul etmeliyiz. Öztürk ailesinin görevi devraldığı günden daha iyi şartlarda bırakıyor olması nedeniyle kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kamuoyunda eleştiri sınırlarını aşan ifadeleri ise asla kabul etmiyoruz. Pandemi şartlarında, döviz kurlarının artmasına rağmen ve kulüplerin hiçbir geliri yokken Antalyaspor’u bugüne getirmeleri bile takdire şayandır. Öztürk ailesi, yapılan açıklamada belirtildiği gibi kulübün borçlarının tamamını ödeyeceğini beyan ederek görevden ayrılmıştır. Türkiye’de hiçbir kulüp yönetiminin ödeyemeyeceği büyüklükte parayı Antalyaspor’umuz için ödeyecek olan Öztürk Ailesi'ne, en azından bir gönül borcumuzun olduğunu düşünüyoruz. Antalyasporumuzu Süper Lig’in en borçsuz ve en yönetilebilir kulüplerden biri haline getirmelerinden dolayı kendilerine bir kez daha minnet ve şükranlarımızı sunuyor, bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve başarılar diliyoruz" dedi.



"Olağan sürecini doldurana kadar kulüp, Mustafa Yılmaz başkanlığında görevine devam edecektir"

Kulüp yönetimi açıklamanın devamında, "Bugünden sonra yapılacak olan tek şey ise ortak değerimiz Antalyasporumuzu daha başarılı günlere taşıyabilmek adına birlik ve beraberliğimizi pekiştirebilmektir. Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı olarak camiamızın herhangi bir endişeye kapılmamasını önemsiyoruz. Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Yönetimi, olağan sürecini doldurana kadar Mustafa Yılmaz başkanlığında görevine devam edecektir. 9 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Antalyaspor A.Ş. Genel Kurulu’nda oluşturulacak yönetim kurulu listesi için de Antalya’mızın tüm kanaat önderleri ve şehrimizin tüm paydaşları ile birlikte bundan sonraki süreci yönetecek en ideal yönetim kurulunun oluşması için dernek ve vakıf olarak gerekli hassasiyet gösterilecektir” diye konuştu.



"Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız oluğunun altını çiziyoruz"

Yapılan yazılı açıklamada, birlik ve beraberliğin önemi vurgulanırken yönetim konuşmasının sonunda, "Antalyaspor A.Ş.’nin yönetim istikrarına kavuşması adına gerekenin yapılacağından en küçük şüphe duyulmamasının bilinmesini isteriz. Camiamızın, yeni seçilecek olan Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu’na koşulsuz ve tam destek vermesi gerektiğine inanıyor, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız oluğunun altını çiziyor ve saygılarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

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