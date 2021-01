AK Parti MKYK üyeleri esnaf temsilcilerini dinledi AESOB Başkanı Adlıhan Dere: Kayıpların telafisi için esnaf ve turizme bağlı sektörlere desteklerin artırılmasını bekliyoruz"

AK Parti MKYK üyelerinin katılımıyla Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde gerçekleştirilen toplantıda Pandemi döneminde esnaf ve sanatkarların sıkıntıları masaya yatırıldı, beklentileri dile getirildi.

Toplantıya, Ak Parti MKYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Av. Mustafa Köse, Ak Parti MKYK Üyesi Gökçen Özdoğan Enç, Ak Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Dr. Tuba Vural Çokal, Ak Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Birlik Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Üyelerinin katılıldı.



Bakan Soylu’ya talepler iletildi

Toplantı kapsamında, Ak Parti MKYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Av. Mustafa Köse ile AESOB Başkanı Adlıhan Dere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek esnaf ve sanatkarların sorunlarını iletti. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya esnaf ve sanatkarların İçişleri Bakanlığı genelgeleri kapsamındaki talep ve beklentilerini aktardı. Dere ayrıca genelgeler oluşturulurken esnaf ve sanatkarların ayakta kalabilmesi, para kazanabilmesine yönelik kararların alınmasını ve zincir cep marketlerin oluşturduğu haksız rekabet karşısında esnaf ve sanatkarların yaşamış oldukları sıkıntıları aktardı.



Esnaf ve sanatkarların talepleri anlatıldı

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Korona virüs pandemisinden ekonomik olarak en çok etkilenen kesimlerden birinin esnaf ve sanatkarlar olduğunu hatırlatarak Antalya’nın ekonomide turizme bağlı bir il olmasının esnafın pandemiden diğer illere göre daha fazla etkilenmesine yol açtığını kaydetti. Dere, " Maalesef ekonomik anlamda kayıpların yaşandığı bir 2020 yılı geçirdik. Önümüzdeki yıl yaşanan kayıpların telafisi için Antalya esnafına ve turizme bağlı sektörlere desteklerin artırılması beklentisi içerisindeyiz. Bu süreçte esnafımız borçlarını ödeyebilmek, sezona hazırlanmak ve pandemi sürecinde ayakta kalabilmek için bankalardan kredi alan esnafımız kredilerini ödeyemedi, kredi notları düştü, sicilleri bozuldu. Hükümetimiz koronavirüs salgını nedeniyle bazı sektörlerde faaliyet gösteren esnaflarımıza gelir kaybı desteği ve işyeri kira desteği sağladı. Gelir kaybı desteğinin ve kira yardımının daha fazla sektörü de içine alarak genişletilmesini ve verilen miktarların esnafımızın ayakta kalmasına yetecek ölçüde arttırılmasını bekliyoruz. Esnafımız zor günler yaşamaktadır. Bu zor günlerin atlatılması için, esnaf ve sanatkarlarımızın ayakta kalabilmesi için devletimizin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Esnaf ve sanatkarlarımız her zaman devletinin yanında olmuştur, bundan sonra da yanında olmaya devam edecektir.” dedi.



"Esnafımız bizim için çok önemli"

Ak Parti MKYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Av. Mustafa Köse ise bugüne kadar her zaman esnafın yanında yer aldıklarını ve esnaf yararına olacak işlere imza atmaya özen gösterdiklerini söyledi. Köse, " Tabi ki tüm problemler bir anda çözülemiyor, ancak acil konular üzerinde gerekli adımları hızlı bir şekilde atacağız. Bu Pandemi sürecini birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız inşallah. Birlik Başkanımızla birlikte ilgili Bakanlarımızla görüşme gerçekleştirerek bu konuları ileteceğiz. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız da esnafımıza büyük önem veriyor ve her fırsatta bunu dile getiriyor. Dolayısıyla esnaf ve sanatkarlarımızın bu süreçte yükünü hafifletmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.



