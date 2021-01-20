Evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler



Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde NiyaziAysel Özarslan çiftine ait tek katlı ev, çıkan yangında küle döndü. Yangın sırasında çiftin evde olan kızı ve torunu kurtulmayı başardı. Yangın haberini alıp bölgeye gelen Özarslan çifti, gözyaşları içinde evlerinin yanışını izledi.

Side Mahallesi 1031 sokakta NiyaziAysel Özarslan çiftine ait müstakil bahçeli evde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Niyazi ve Aysel Özarslan çifti dışarıdayken, sobadan sıçrayan kıvılcımların kanepeyi tutuşturması sonucu çıkan yangın, bir anda büyüdü. Yangın sırasında evde misafir olarak bulunan Özarslan çiftinin kızları Sakine, 1 yaşındaki çocuğunu da alarak dışarı çıkmayı başardı. Alevler kısa sürede evi tamamen sararken, vatandaşların ihbarı ile bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Haberi alıp gelen NiyaziAysel Özarslan çifti, evlerinin yandığını görünce fenalık geçirdi. Çifte sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunulurken, komşuları da teselli etmeye çalıştı.

Yangın itfaiyenin çalışması sonucu söndürülerek, kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında Niyazi Özarslan, `Mahvoldum ben´ diyerek, yanan evinin etrafında gezindi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA

2021-01-20 19:02:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.