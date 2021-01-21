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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Side Sualtı Müzesi'ne, 6 yılda 70 bin kişi daldı

DHA

Side Sualtı Müzesi'ne, 6 yılda 70 bin kişi daldı


İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 115 heykelin sergilendiği Side Sualtı Müzesi'ne, açıldığı 2015 yılından bu yana 70 bin kişi dalış yaptı.
İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK) Antalya Şubesi'nin girişimiyle Manavgat ilçesinde yaptırılan Türkiye'nin ilk su altı müzesi Side Sualtı Müzesi, 31 Ekim 2015 tarihinden bu yana hizmet veriyor. Pandemi gölgesinde geçen turizm sezonunda bile su altı tutkunları tarafından sık sık ziyaret edilen müze, 11 metreden 24 metre derinliğe kadar dalış yapılarak gezilebiliyor.
Anadolu medeniyetinin zenginliklerini anlatan 115 heykelin sergilendiği müzeye, yılda ortalama 10 bin dalış yapılıyor. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) desteğiyle Side Turizm Bölgesi'nin yaklaşık 1.5 mil açığında yer alan müzedeki heykeller, 11, 18 ve 24 metre derinliklerde bulunuyor. 5 ayrı temaya sahip heykeller, deniz faunasına zarar vermeyecek şekilde yerleştirildi ve şamandıralarla koruma altına alındı.
Dalış yapanları 13'üncü metrede semazen ve deniz kızı heykeli, 18'inci metrede deve kervanı ve bedevi heykelleri, 24'üncü metrede ise Kurtuluş Savaşı temalı asker ve siper heykelleri karşılıyor. Yunan mitolojisinde deniz tanrısı olarak bilinen Poseidon heykeli de müzenin en derin noktası olan 24 metrede sergileniyor. Su altı meraklıları, dalış deneyimlerine göre uzman dalgıçlar eşliğinde dalış yaparak, eşsiz bir deneyim yaşıyor.
Meksika'daki 400 heykelli su altı müzesinden sonra dünyanın ikinci büyük su altı müzesi olma özelliğini de taşıyan Side Sualtı Müzesi'nde, 2015 yılından bu yana yaklaşık 70 bin kişi dalış yaptı. Sualtı müzesinin kuruluşu sırasında heykellerin su altına yerleştirilmesinde görev yapan dalgıç Ali Yardan, turistik dalışlar için sık sık bölgeye gittiğini söyledi. Müzenin amatör ve profesyonel dalgıçlar için ideal olduğunu anlatan Yardan, "Heykelleri yerleştirirken özellikle dikkat ettiğimiz unsur, turistik dalış için buraya gelecek turistler için görüş açısı yüksek noktalar oluşturmaktı. Bunu başardık. Işığın çok iyi olduğu 11 metrede başlayan müze, 24 metreye kadar genişliyor. Müzeye her dalış yaptığımda ilk kez dalıyor gibi hissediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2021-01-21 07:59:18

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