Turizmde online fuar dönemi



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)DÜNYANIN en büyük turizm fuarı olarak bilinen ITB Berlin Fuarı'nın, pandemi nedeniyle online düzenlenmesine karar verildi. Moskova, Utrecht, Kazakistan, Ukrayna, İstanbul EMİTT gibi birçok uluslararası fuar da ya online düzenlenecek ya da yapılamayacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl turizm sektöründe birçok uluslararası fuar iptal edildi. Dünya turizm sektörünün nabzını oluşturan başta Berlin, Moskova, Londra, İstanbul gibi iptal edilen birçok turizm fuarının geleceği, 2021 yılı fuar sezonunun başlamasıyla birlikte turizm sektöründe merakla bekleniyor. Geçen yıl kasım ayında online düzenlenen Londra fuarıyla başlayan, ağırlıklı ocakşubatmart aylarını kapsayan uluslararası turizm fuarlarının en büyüğü olarak kabul edilen ITB Berlin Fuarı, 9-12 Mart tarihlerinde online gerçekleştirilecek.

BÜTÜN FUARLAR ONLİNE

EMİTT İstanbul başta olmak üzere bütün fuarların online platformda yapılacağının görüldüğünü belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, online düzenlenme kararlarının Londra Fuarı ile başladığını, önümüzdeki ITB Berlin, Moskova gibi diğer bütün fuarların da online yapılacağını belirtti.

'FAYDASI OLACAK AMA'

Online fuarların gerçeği gibi olamayacağını belirten Ülkay Atmaca, "Bir taraftan dijitalleşme diyor ve bu konuda çok büyük çaba ve para harcıyoruz ama bu fuarlar tamamen ikili insan ilişkileriyle yürüyen bir iş. Evet mutlaka faydası olacak, bu dönemde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey tanıtım. Ama Berlin, Moskova, Londra, Utrecht'te birebir ilişkilerle sağlanan başarılardı. Bekleyip göreceğiz, ben de çok merak ediyorum online fuarlarda nasıl bir sonuç çıkacağını" dedi.

2021'DE UMUTLAR DAHA YÜKSEK

2021'den daha umutlu olduklarını belirten Atmaca, "Çünkü 2020'de dünyaya örnek olacak bir iş çıkardık. Güvenli Turizm Sertifikası ile çıktığımız yolda, 1 Haziran'daki normalleşme süreciyle müthiş bir ivme yakaladık ve geçen yıl 50 oda ve üzeri olan Güvenli Turizm Sertifikası zorunluluğu su sene 30 oda ve üzerine uygulanacak. Yarından itibaren kapınızı açmak istiyor ve 30 oda üzerindeyseniz Güvenli Turizm Sertifikası almanız gerekiyor. Sektör inanılmaz adapte oldu ve çok hızlı harekete geçildi. Bunun karşılığında Antalya'ya 3,5 milyon, Türkiye'ye yaklaşık 15 milyon turist geldi. 2021'e bunu taşımak zorundayız, taşıyoruz da. Şu an açık bütün tesislerimizde Güvenli Turizm Sertifikası layıkıyla uygulanıyor" diye konuştu.

YÜZDE 100 ARTIŞ BEKLENTİSİ

2020'deki misafirlerin alınan önlemleri çok yerinde bulduğuna işaret eden Atmaca, 2021 için aşıyla birlikte nisan gibi seyahat yasaklarının kalkmasının beklendiğini söyledi. Atmaca, "Nisan ayından başlayarak 2021'de Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızın da açıkladığı gibi yüzde 100 artış bekliyoruz. Hazırlıklarımız o yönde. Tek dileğimiz Antalya ve Türkiye'de kapalı konaklama tesisi kalmaması, turizme bağlı 58 sektörün ayağa kalkması, 2019'da olduğu gibi yine rekorlar kırabileceğimiz bir yıl olsun diye uğraşıyoruz" dedi.

ITB BERLİN ONLİNE VE 3 GÜNE DÜŞTÜ

Uluslararası turizm fuarlarının genelde kış dönemi, şubat-mart aylarında yoğunluklu olduğunu belirten Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, maalesef bu dönemde uçuş hareketliliği mümkün görünmediği için Berlin dahil birçok fuarın iptal edildiğini ve online yapılması kararı alındığını açıkladı. Normalde 5 gün süren ITB Berlin'in süresinin 3 güne düşürüldüğünü belirten Yavuz, sadece turizm profesyonellerinin katılacağı online konferanslar şeklinde planlandığını kaydetti.

55 YILLIK TARİHİNDE BİR İLK

Bu fuarların pandemi şartlarında kapalı alanlarda düzenlenemeyeceğini anlatan Yavuz, Berlin fuar alanının da şu an 5 bin yataklı hastane olarak kullanıldığını hatırlattı. Yavuz, "Berlin eyaletinde 7 milyar Euro'luk kayıp söz konusu bu kararla ama bu şekilde yapmak zorundaydılar. 55 yıllık tarihlerinde ilk defa 2021'i online gerçekleştirecekler. Bütün fuarların içeriği ise pandemi şartlarında turizmi nasıl yaşatabiliriz, buna dair öngörüler, tespit, öneriler ve yeni ürünler, pandemide hangi ürünlerle öne çıkabiliriz yoğunluk buna doğru gidiyor fuar konusu olarak" dedi.

YA ONLİNE YA İPTAL

ITB Berlin dışında Moskova, Ukrayna, Kazakistan gibi diğer fuarlarla ilgili henüz resmen ilan edilmese de online düzenleneceği beklentisi olduğunu dile getiren Yavuz, "Şu ana kadar Türk tur operatörlerine bunlara dair bir bildirim gelmedi. Fakat bu şartlarda o kadar insanı kapalı bir ortamda tutmak mümkün değil. Onların da online düzenleneceği veya iptal olacağını düşünüyorum. 2021'in ilk döneminde herhangi bir fuarın yapılması pek mümkün gözükmüyor. Bunlar da herhalde önümüzdeki sonbahara ertelenir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-01-21 07:59:43



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