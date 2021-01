Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in, aşılanan insanların AB ülkeleri içinde kısıtlamasız seyahat edebilmelerinin önünün açılması önerisiyle ilgili, "Eğer hayata geçirilirse an itibarı ile dünyanın en değerli pasaportu olabilecek aşı pasaportu, AB ülkeleri tarafından masaya yatırılacak" dedi.

Yavuz, geçtiğimiz hafta Yunanistan Başbakanı Mitsotakis’in, Avrupa Birliği Komiseri Van Der Leyen’e gönderdiği mektupta, bir aşı pasaportu oluşturularak, aşılanan insanların AB ülkeleri içinde kısıtlamasız seyahat edebilmelerinin önünün açılması önerisini değerlendirdi.

Avrupa'da bazı ülkelerin karşı çıktığı, bazılarının ise olumlu yaklaştığı teklifin AB ülkeleri tarafından görüşüleceğini bildiren Yavuz, "Bilirsiniz, zaman zaman dünyanın en değerli pasaportu listesi yayınlanır. Ülkelerin pasaportu ile vizesiz girilebilen ülke sayısının çokluğuna göre oluşturulan bu listenin 2021 yılındaki aktüel sıralamasına göre ilk 5'te Japonya, Singapur, Güney Kore, Almanya ve Finlandiya yer alıyor. Dünyada bir çok ülkenin dönem dönem sınırlarını kapattığı korona sürecinde pasaportların bir anlamı kalmadı. Pasaportlar evlerde tozlu raflara terk edildi" dedi.



"Türkiye gibi AB üyesi olmayan ülkelerin önü kesilmeye çalışılmış gibi"

Teklifin içeriği hakkında bilgiler veren Recep Yavuz, "Teklife göre aşı olma zorunluluğu olmamakla birlikte, aşı olanların sahip olacağı aşı pasaportu ile sorunsuz seyahat edebilmelerinin önü açılıyor. Sadece AB çerçevesi içinde düşünülen bu tasarı ile Avrupalı turistin Avrupa’da kalması hedeflenerek, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya, Bosna, Hersek, Kosova gibi AB dışındaki Avrupa ülkelerinin önü kesilmeye çalışılmış gibi sanki. Geçtiğimiz yıl turizmde yaşadığı ekonomik çöküntünün can havliyle Yunanistan’ın, apar topar gündeme getirdiği ve başlangıçta çok mantıklı ve makul gibi gözüken bu teklifin üzerinde biraz çalışılınca birçok sakınca içerdiği ortaya çıkıyor" ifadelerine yer verdi.

Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, sakıncaları ise şöyle sıraladı:

"Avrupa’da daha bir kaç hafta önce başlanılan aşılanma sürecinde, yaz dönemine kadar milyonlarca insanın aşılanmasının mümkün olmadığı bilinirken, aşı olamayanı cezalandırmak anlamına gelebilecek bu uygulamanın ülkelerle vatandaşları arasında yeni bir gerginlik yaratacağı kaçınılmaz. Henüz aşılanan kişilerin hastalığı başkalarına bulaştırıp, bulaştırmadığı netleşmemişken aşı olanların hiç bir tehlike taşımadığını söylemek için bir kaç ay daha beklemek gerekecek. Avrupa’nın bir çok ülkesinde aşıyı reddeden ve sayıları hiçte az olmayan insanlar var. Bu insanları seyahat yasağı sopası ile aşı olmaya zorlamak hukuksal sorunlar barındırıyor. Bu teklifin sadece AB ülkeleri içinde kalması AB dışında seyahat etmek isteyen milyonlarca insanı istemediği bir yere yönlendirmesi, kabul edilemez bir dayatma olarak algılanacaktır. Eğer hayata geçirilirse an itibarı ile dünyanın en değerli pasaportu olabilecek aşı pasaportu, AB ülkeleri tarafından masaya yatırılacak."

Yavuz, günün birinde hayata geçirileceğine kesin bakılan aşı pasaportuna herkesin aşıya ulaşabilmesinin sağlanması ve seyahat edilecek ülke kısıtlaması olmaması halinde sıcak bakabileceğini sözlerine ekledi.

