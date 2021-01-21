Konyaaltı Belediyesi üretirken tasarruf sağlıyor

Konyaaltı Belediyesi, Biyokütle ve Güneş Enerjisinden Döngüsel Enerji Üretim Projesi ile hem kendi elektriğini üreterek tasarruf sağlıyor hem de ürettiği elektriğin fazlasını satarak gelir elde ediyor.

Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı Biyokütle ve Güneş Enerjisinden Döngüsel Enerji Üretim Tesisi, bir yandan üretim sağlarken bir yandan da üretim fazlası elektrik enerjisini satıyor. Tesiste 2020 yılı içinde toplam 180 bin kiloWatt elektrik ve 100 ton biyobriket üreten Konyaaltı Belediyesi, güneş enerjisinden üretmiş olduğu 180 bin kiloWatt elektriğin 95 bin kiloWatt’ını biyobriket üretim tesisinde harcarken, 85 bin’ kiloWatt’ını da şebekeyi besleyerek hizmet binasındaki tüketiminden düştü.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Türkiye’de sosyal belediyecilik alanında önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, 2020 yılı içinde güneş panellerinin üretmiş olduğu elektrik enerjisini hizmet binasının tükettiği elektrik faturalarından düşerek 60 bin 917 lira 37 kuruşluk tasarruf sağladıklarını açıkladı. Bu projeyle hem yakacak üretiminde kullanılan enerjiyi üretip hem de tasarruf sağladıklarını dile getiren Başkan Semih Esen, ‘’Proje, Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor. Ürettiğimiz elektriği yakacak üretimimizdeki makinelerimizde ve şantiyemizde bulunan birçok tüketimde kullanıyoruz. Ürettiğimiz yakacakları hemşehrilerimize ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Üretime verdiğimiz önem ve destek her koşulda devam edecek” dedi.

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