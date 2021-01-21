Yangında kedileri kurtarılan Sevgi: Kedilerime bir şey olsaydı kahrolurdum



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da evlerinde çıkan yangında iki kedisi itfaiye tarafından kurtarılan Sevgi Çakır (23), "Yangında her şeyimizi kaybettik. Ancak sokaktan sahiplendiğimiz kedilerimiz kurtuldu. Onlara bir şey olsa kahrolur, yaşayamazdım" dedi.

Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi 2654 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında, Sevgi Çakır ile annesi Nuran Şahin'in yaşadığı evde dün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Evden duman çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasına içeride mahsur kalan ve balkona sığınan 'Bafi' ve 'Minnoş' adlı kediler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

'ONLARA BİR ŞEY OLSAYDI KAHROLURDUM'

Sevgi Çakır, yangın sırasında kedileri Bafi ve Minnoş'un evde olduğunu belirterek, "Polislik sınavına hazırlandığım için komşum ile koşmaya gitmiştim. Beni komşumuz arayınca hemen eve geldik. Her şey zaten yanıp, kül olmuştu. Kedilerim içeride kaldığı için gözyaşı döküyordum. İtfaiye içeriden çıkartıp getirince dünyalar benim oldu. Giyecek bir şeyim kalmadı üzülüyorum ama kedilerime bir şey olmadığı için mutluyum. Onlara bir şey olsa kahrolurdum" dedi.

Yangının çıktığı saatlerde doktor kontrolünde olduğunu dile getiren Nuran Şahin ise, "Eve gelirken ev sahibim aradı. Yanımdaki son parayla taksiye binip, eve geldim. Binanın girişinde komşumun biri evimin yandığını söyledi. Ben de evde kızım ve kedilerimin olduğunu söyledim. Kızımın olay anında evde olmadığını, kedilerin de itfaiye tarafından kurtarıldığını söylediler. Hiçbir şeyimiz kalmadı, ancak sağlığımız yerinde. Asgari ücretle çalıyorum. Nasıl yaparım bilmiyorum, ama annekız ayakta kalmam için mücadele edeceğim" dedi.

Nuran Şahin, kendilerine komşularının sahip çıktığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-01-21 13:04:45



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