Kayıp gençten 3 gündür haber alınamıyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Salı sabahı evden ayrılan gençten 3 gündür haber alınamıyor. 22 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası gencin ailesi, hayatından endişe ettiklerini belirterek görenlerin güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.

Edinilen bilgiye göre, Emek Mahallesi Barbaros Caddesi 3011 Sokak’ta eşi ve çocuğuyla birlikte yaşayan 22 yaşındaki Hüseyin Geçin, Salı sabahı saat 05.00 sıralarında evinden ayrıldı. Hüseyin Geçin’den akşama kadar haber alamayan eşi, Cumhuriyet Polis Karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu. Geçin’den evden ayrılmasının üzerinden 3 gün geçmesine rağmen haber alınamazken telefonla da ulaşılamadı. Hüseyin Geçin’in hayatından endişe ettiğini belirten eşi, bir an önce kendisine ve çocuğuna dönmesini isterken, gören ve yerini bilenlerin insaniyet namına en yakın karakola bildirmesini istedi.

Pandem öncesinde bir kaferestoranda nargile satışı yapan Hüseyin Geçin’in pandem tedbirleri kapsamında nargile satışının yasaklanmasının ardından bir süredir çalışmadığı bildirildi.

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