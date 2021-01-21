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Şoförlerin dinlenebilmesi için uygulama noktasına özel yaşam tüneli

İHA

Şoförlerin dinlenebilmesi için uygulama noktasına özel yaşam tüneli

Antalya'da jandarma tarafından yol kontrol noktasında özel yaşam tüneli hizmeti devreye sokuldu. Yaşam tüneli sayesinde şoförlerin dinlenmelerinin ve dikkatlerini toplamalarının sağlanması hedefleniyor.
ManavgatKonya yolu üzerinde Hacıobası Müşterek Yol Kontrol Noktası’nda Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından hayata geçirilen yaşam tünelinin açılışı Kaymakam Mustafa Yiğit tarafından gerçekleştirildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Yarbay İlker Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaarslan, İlçe Jandarma Komutanı ve Trafik Tim Komutanlarının hazır bulunduğu açılışta, Kaymakam Yiğit’e jandarma trafik personeli tarafından brifing verildi. Açılışta ayrıca Kaymakam Mustafa Yiğit tarafından Manavgat’ta son 5 yıl içerisinde hiç trafik kazası yapmayan ve ceza yazılmayan 3 araç sürücüsüne plaket verildi.
Basın mensuplarına Yaşam Tüneli uygulaması ile ilgili açıklamada bulunan Kaymakam Yiğit, AntalyaKonya Karayolu üzerinde bulunan Hacıobası Müşterek Kontrol Noktası’nın çok önemli bir yer olduğunu belirterek, “Burada arkadaşlarımız tarafından hem trafik, hem sağlık hem de güvenlik konusunda denetimler yapılıyor. Ayrıca burası İç Anadolu’dan Antalya’ya girişte en önemli güzergah. Yaşam Tüneli projesi İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan bir proje olup, Antalya’da ilk defa gerçekleştirilmiştir. Şoförlerin Antalya’ya ulaşmadan önce hem dinlenmelerini, dikkatlerini toplamalarını sağlamak; hem de unutmuş oldukları trafikle ilgili bazı konuları kendilerine hatırlatmak amacıyla çeşitli sunumlar aracılığıyla gösteriyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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