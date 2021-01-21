Buzlanan Taşatan Yolu’nda tuzlama yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı ardından buzlanma meydana gelen Alanya’nın Taşatan Yolu’nda tuzlama çalışması yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, son günlerde ülkemizin değişik bölgelerinde olduğu gibi Alanya’nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Alanya ve Gündoğmuş’ta yaşayan vatandaşların yaz kış kullandığı Taşatan Yolu’nda kar yağışının ardından buzlanma meydana geldi. Hacıbeleni ve Eriklice mevkilerindeki buzlanmayı ortadan kaldırmak için Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yol boyunca tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmanın ardından vatandaşların bölgeye güvenli bir şekilde ulaşımı sağlandı.

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