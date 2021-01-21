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Kendisini bıçaklayan kocası tutuklandı; 'İçim bir nebze olsun rahatladı' dedi

DHA

Kendisini bıçaklayan kocası tutuklandı; 'İçim bir nebze olsun rahatladı' dedi


Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geçen yıl aralık ayında kendisinden ayrılmak isteyen eşi Havva Ç.'yi (33) sokakta bıçaklayan Oğuz Ç. (34) polisin takibi sonucu dün otogarda yakalandı. Bugün adliyeye sevk edilen Oğuz Ç. tutuklanırken, Havva Ç., "İçim bir nebze de olsun tutuklandığı için rahatladı. Cezasını çekmesini istiyorum. Yaptıkları yanına kar kalmasın. Ne zamana kadar ben bu korkuyla yaşayacağım. Hiçbir kadın ölmesin. Bunlardan birisi de ben olabilirdim" dedi.
Olay, geçen yıl 25 Aralık günü saat 07.00 sıralarında Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. Oğuz Ç. kendisini aldattığı gerekçesiyle ayrılmak üzere olduğu eşi Havva Ç.'nin yanına gitti. Oğuz Ç., 07 AEN 635 plakalı kiralık otomobille olay yerine geldikten sonra eşi Havva Ç.'nin arkasından gelerek karnına bıçak dayayıp araca bindirmeye çalıştı. Havva Ç. öfkeli kocadan kaçmaya çalıştığı sırada elinden ve karnından yaralanırken, Oğuz Ç. komşuların durumu fark ederek bağırmasıyla olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralı halde çalıştığı iş yerine sığınan Havva Ç.'yi gören iş yerindekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Kiraladığı aracı teslim ettikten sonra firar eden Oğuz Ç., polisin sıkı takibi sonucu dün Alanya Otogarı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Oğuz Ç. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
'BANA KAÇARKEN 'BİTTİN SEN' DEDİ'
Kendisini öldürmeye çalışan Oğuz Ç.'nin tutuklandığını öğrenen Havva Ç. yaşadıklarını anlattı. Oğuz Ç.'nin kendisini aldattığı için ayrılma kararı aldığını belirten 2 çocuk annesi Havva Ç. tehdit ve korku dolu anların bundan sonra başladığını belirtti. Havva Ç., boşanma kararının ardından 3 yıl önce annesinin evine taşındığını kaydederek, "Evliliğimiz sorunlu hale gelmişti zaten aldatıldıktan ve mağdur edildikten sonra evdeki eşyaları sattı. Daha sonra annemin yanına taşındım. 3 yıla yakındır annemin yanında yaşıyorum. Boşanma kararı almamın ardından sürekli tehdit edildim. Her gün ölüm korkusuyla yaşadım. Karakola gittim, uzaklaştırma verildi. Bunun üzerine 3 gün hapis cezası verildi. 3 gün yattıktan sonra yine aynı korkular devam etti. Ben onun için işimden de oldum. Kendisi sabah işe gideceğim zaman karşıma çıktı. Ağzımı kapattı, beni götürmek istedi. Ben direndikten sonra bıçağını çıkarttı. Bana bıçağı saplamaya çalıştı. O itekleyince ben de kendimi korumaya çalıştım. Ellerimle tuttum, ellerim kesildi ama tabii ki bıçağı karnıma geldi. Sonra arka taraftaki siteden bir beyefendi çıktı. Onun bağırmasıyla korkup kaçtı. Bana giderken de 'Bittin sen' dedi. Ben de o can havliyle çalıştığım yere gittim. Daha sonra ambulans, polis hepsi geldi. Hastaneye götürdüler. İç kanama oldu. 4 gün hastanede yattıktan sonra çıkarıldım" dedi.
'TUTUKLANDIĞI İÇİN İÇİM BİR NEBZE RAHATLADI'
Oğuz Ç.'nin kaçmasından dolayı korkularının devam ettiğini belirten Havva Ç., "Kaçtığı için yine bu korkuyla yaşadım. Sonra bakanımıza (İçişleri Bakanı) bir şekilde ulaştım. Sağ olsun onlar da bana 2 gün sonra dönüş yaptı. Bana özel koruma verildiğini söylediler. Koruma geldikten sonra bir nebze de olsun rahatladım. Bu olayın üzerine de polisler, asayiş, özel ekipler sürekli araştırma içerisindeydi. En son dün otogarda sevgilisiyle birlikte giderken yakalandı. Sonra cezasını çekmesi için cezaevine gönderdiler. Tutuklandı. İçim bir nebze de olsun tutuklandığı için rahatladı" diye konuştu.
'NEREYE KADAR KORKUYLA YAŞAYACAĞIM'
Oğuz Ç.'nin yaptığının yanına kar kalmamasını isteyen Havva Ç., şunları söyledi:
"Cezasını çekmesini istiyorum. Yaptıkları yanına kar kalmasın. Sonuçta ben orada ölebilirdim. Gerçekten kendimi korumasaydım ölecektim. Belki sesimi duyan olursa cezasını çekmesini istiyorum. Ne zamana kadar ben bu korkuyla yaşayacağım. Belki salacaklar, ondan sonra hayatıma böyle devam edemeyeceğim. Sürekli hep korkuyla yaşayacağım. Bunun için gereğinin yapılmasını istiyorum. Hiçbir kadın ölmesin. Bunlardan birisi de ben olabilirdim."DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK
2021-01-21 16:38:53

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