DHA´nın haberi ses getirdi; Türkiye'nin konuştuğu davaya bakanlık müdahil olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DHA´nın haberi ses getirdi; Türkiye'nin konuştuğu davaya bakanlık müdahil olacak

DHA

DHA´nın haberi ses getirdi; Türkiye'nin konuştuğu davaya bakanlık müdahil olacak


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Murat K.´nin çalıştığı iş yerinden eve bırakma bahanesiyle alıp götürdüğü marangoz atölyesinde saatlerce tecavüz ettiği ve olayın travmasıyla intihara teşebbüs ederek yüzde 99,9 engelli kalan Çiğdem Yaylak'ın (29) avukatı Bilgenur Yalçın, sanıkların tutuklanması için talepte bulunduğunu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da davaya müdahil olmak için mahkemeye başvuracağını kaydetti. Yalçın, sanığın avukatının, aileye verilmesi için para teklif ettiğini de belirterek, "Bu teklifi kabul etmeyince davadan çekilmem için tehdit ettiler" dedi.
Olay, 30 Eylül 2019 tarihinde Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Eğlence merkezinde çalışan bir çocuk annesi Çiğdem Yaylak, iş bitimi patronunun söylemesi üzerine Murat K. adlı müşterinin aracına binerek taksi durağına bırakılmak üzere yola çıktı. Durağa gelindiğinde Murat K., araçtan inmesine izin vermediği Çiğdem Yaylak'ı dövdü. Ardından Yaylak´ı otomobiliyle Altınkale Mahallesi'nde bulunan marangozhanesine götürdü. Burada kadını dövmeyi sürdüren Murat K., direnmesine rağmen Çiğdem Yaylak'in kıyafetlerini zorla çıkardı. Cep telefonu ile annesi Hülya Baran'ı arayan Çiğdem Yaylak, "Anne ben ölüyorum. Oğluma iyi bak" dedikten sonra Murat K. müdahale ederek, telefonu elinden aldı ve kadına cinsel saldırıda bulundu. Anne Hülya Baran'ın ısrarlı aramaları sonrası telefonu açan Murat K., "Kızına şu an tecavüz ediyorum" dedikten sonra telefonu kapattı.
İKİ ŞÜPHELİ SERBEST
Ardından Çiğdem Yaylak'ı marangozhanenin birinci katına çıkaran Murat K., iddiaya göre G.K. adlı çalışanını çağırarak, genç kadına zorla uyuşturucu kullandırttı. Yaylak'ın çantasındaki 850 TL'yi de alan Murat K., kadına saatlerce cinsel saldırıda bulundu. Murat K. daha sonra aracına aldığı Çiğdem Yaylak'ı bilmediği bir yerde bırakarak ayrıldı. Polise giden Çiğdem Yaylak şikayetçi olurken, cinsel saldırı doktor raporuna da yansıdı.
Şikayet üzerine gözaltına alınan Murat K. ile G.K., suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, iftira atıldığını öne sürdü. Ancak olay anına ait iş yeri güvenlik kameralarını inceleyen Siber Suçlar Şube Müdürlüğü, olayın gerçekleştiği tarih ve saat aralığını gösteren kamera kayıtlarının silindiğini tespit etti. Veri kurtarma uzmanlarının yaptığı çalışma sonunda olay anına ilişkin bir kısım kamera kayıtları kurtarıldı. Murat K. ile G.K., çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
'YERDE TOKATLADI'
Yürütülen soruşturma sonunda, 2 şüpheli hakkında Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mütalaasında, kurtarılan kamera kayıtlarına değinen Cumhuriyet Savcısı, sanık Murat K.´nin müştekiye araç içinde tokat attığını, araçtan indirdiği ve sarılma teşebbüsüne karşı şikayetçinin kendisini iteklediğine dikkat çekerek, "Sonrasında müşteki yere düşmüştür. Şüpheli Murat K.´nin yere düşen müştekiyi kaldırdığı ve iç çamaşırını indirmeye çalıştığı, ancak müştekinin buna engel olduğu görülmüştür. Şüpheli müştekiye sarılmak istemiş, ancak müşteki istemeyince tokatlayarak yere düşürmüştür. Şüpheli yerdeki müştekiye 2 kez tokat atmıştır" diyerek, olay sonrasında şüphelinin iş yerine tekrar gelerek hortumla merdivenleri sildiği ve bir gün sonrasında da kayıtların silindiğine işaret etti.
ZORLA UYUŞTURUCU VERMİŞLER
Savcı, kamera kayıtları, doktor raporu, olay yeri inceleme ve Adli Tıp Kimya İhtisas Daire Başkanlığı'nın analiz raporlarının şikayetçinin iddialarını destekler nitelikte ve şikayeti ile uyumlu olduğuna dikkat çekerek, "Şüpheliler Murat K. ile G.K., uyuşturucu maddeyi müştekiye zorla vererek müştekinin direncini kırmak sureti ile üzerlerine atılı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'nitelikli cinsel saldırı' suçunu işledikleri, ayrıca Murat K.´nin müştekinin parasını zorla alarak 'nitelikli yağma' suçunu işlediği kanaatine varılmıştır" dedi.
SOSYAL MEDYADA 'TUTUKLANSIN' KAMPANYASI
Olayın DHA tarafından gündeme getirilmesinin ardından sosyal medyada kampanya başlatıldı. Twitter'da '#MuratKTutuklansın' hashtag'i birinci sıraya kadar yükseldi. Kampanyaya iş, spor ve sanat dünyasından çok sayıda kişi yorum yaptı. Yapılan yorumların sayısı 100 bine yaklaştı.
ANNE BARAN: DEVLET BÜYÜKLERİMİZ, HALKIMIZ, KIZIM ÇİĞDEM'İN SESİ OLDU
Antalya Adliyesi'ne gelen anne Hülya Baran ise haberin ardından sosyal medyadan büyük destek gördüklerini belirterek, "81 milyonun desteğini arkamızda hissettik. Devlet büyüklerimiz, halkımız, kızım Çiğdem'in sesi oldular. Halkımıza, büyüklerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Sanığın iddiaları yalanlamasının bir şey ifade etmediğini kaydeden Hülya Baran, "Görüntüler, mesajlar, raporlar gerçeği söylemektedir. Bunun başka bir açıklaması yok. Bu davayı kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
'KIZIM SANIKLA SEVGİLİ DEĞİLDİ'
Sanığın, kızının iki kez intihara teşebbüs ettiği yönündeki iddialarla ilgili de konuşan Hülya Baran, şunları söyledi:
"Evet, kızım intihara teşebbüs etti. 11 yıl önceki ilk teşebbüsü ailevi sorunlardan kaynaklandı. Bunu zaten medya yazdı. İkincisi de 5-6 yıl önceydi. 4 yıllık beraberlik yaşadığı ve sevdiği kişinin dayağından kurtulmak için kendisini 5'inci kattan attı. Kızım buna rağmen bu kişiyi sevdiği için şikayetçi olmamıştı. Evladımın birçok yerinde platin var. Ama yine de hayata tutunmayı başardı. Çok güzel bir hayatımız vardı. Ta ki kızımın başına bu olay gelene kadar. İnsanların başına her şey gelebilir. Bizim davamızla, geçmişte yaşadıklarının bir bağlantısı olmadığını düşünüyorum. Sanık kendilerinden avukatımız aracılığı ile para talebinde bulunduğumuzu iddia ediyor. Biz asla para talebinde bulunmadık. Varsa böyle bir şey ispatlasınlar. Sanık kendisi etrafımızdaki insanlar vasıtası ile uzlaşma talebinde bulundu. Madem suçlu değildi, neden aracıları gönderdi. Neden bize para teklif etti."
'PARA TEKLİFİNİ KABUL ETMEYİNCE TEHDİT ETTİLER'
Şikayetçilerin avukatı Bilgenur Yalçın da kamuoyunun desteğini aldıklarını belirterek, "Bütün Türkiye'nin güzel insanları bizimle birlikteydi. Mağdurun ve mazlumun korunması için destek vereceklerini söylediler. Adaletin sağlanacağına inancımızı pekiştirdikleri için Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Sanıkların tutuklanması için bugün talepte bulundum. Gerekenin yapılacağına inanıyorum. Adalet er ya da geç tecelli edecektir. Sanığın avukatı, aileye verilmesi için bana para teklif etti. Bu teklifi kabul etmeyince benim davadan çekilmem için tehdit ettiler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da davaya müdahil olmak istedi. Bugün avukatları aradı. Bana yönelik tehdit konusunu da sordular. Kendime yönelik tehditten dolayı da ayrıca suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-01-21 16:41:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kendisini bıçaklayan kocası tutuklandı; 'İçim bir nebze olsun rahatladı' dedi
YEREL HABERLER Kendisini bıçaklayan kocası tutuklandı; 'İçim bir ...
İşkenceci eşini öldüren Melek İpek, üniversiteye hazırlanıyor
YEREL HABERLER İşkenceci eşini öldüren Melek İpek, üniversiteye ...
Uzaklaştırma kararı bulunan 10 yıllık eşinin bıçaklı saldırısında ölümden döndü Bir aydır korkuyla yaşayan kadın eşinin dün yakalanıp tutuklanmasıyla rahat bir nefes aldı Havva Ç.: "Ne zamana kadar ben bu korkuyla yaşayacağım. Belki salacaklar, ondan sonra hayatıma böyle devam edemeyeceğim. Sürekli hep korkuyla yaşayacağım"
YEREL HABERLER Uzaklaştırma kararı bulunan 10 yıllık eşinin bıçaklı ...
Buzlanan Taşatan Yolu’nda tuzlama yapıldı
YEREL HABERLER Buzlanan Taşatan Yolu’nda tuzlama yapıldı
Hareket halindeki otobüste kalp krizi geçiren şoför hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hareket halindeki otobüste kalp krizi geçiren şoför ...
Cinayete kurban giden yaşlı kadının son görüntüleri ortaya çıktı Görüntülerde yaşlı kadın neşeli haliyle dikkat çekti, beslediği kedi ise kapısının önünde öksüz kaldı İki şüpheliden biri yakalandı
YEREL HABERLER Cinayete kurban giden yaşlı kadının son görüntüleri ...
Direksiyonda kalp krizi geçiren halk otobüsü şoförü öldü
YEREL HABERLER Direksiyonda kalp krizi geçiren halk otobüsü şoförü ...
Trafikte 5 yıldır cezai işlem uygulanmayan 6 sürücüye plaket
YEREL HABERLER Trafikte 5 yıldır cezai işlem uygulanmayan 6 sürücüye ...
Jason Statham'ın Antalya'daki film çekimi başladı
YEREL HABERLER Jason Statham'ın Antalya'daki film çekimi başladı
Şoförlerin dinlenebilmesi için uygulama noktasına özel yaşam tüneli
YEREL HABERLER Şoförlerin dinlenebilmesi için uygulama noktasına ...
Kepez’den yeni yılın ilk sergisi
YEREL HABERLER Kepez’den yeni yılın ilk sergisi
Kayıp gençten 3 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Kayıp gençten 3 gündür haber alınamıyor
Cinayet şüphelisi cami tuvaletinde yakalandı
YEREL HABERLER Cinayet şüphelisi cami tuvaletinde yakalandı
Serik Güreş Eğitim Merkezi yenileniyor
YEREL HABERLER Serik Güreş Eğitim Merkezi yenileniyor
Kepez’de huzurevi sakinlerine Covid aşısı
YEREL HABERLER Kepez’de huzurevi sakinlerine Covid aşısı
Jandarma EBA üzerinden öğrencilere ‘Korona virüs sürecinde güvenli internet kullanımı’ eğitimi verdi
YEREL HABERLER Jandarma EBA üzerinden öğrencilere ‘Korona virüs ...
Türkiye birincisi Eda Doğan rakiplerini yendi korona virüsü yenemedi
YEREL HABERLER Türkiye birincisi Eda Doğan rakiplerini yendi korona ...
Konyaaltı ilçesinin içme suyu hattı 13 milyon TL’ye yenileniyor
YEREL HABERLER Konyaaltı ilçesinin içme suyu hattı 13 milyon TL’ye ...
Gündoğmuş’ta çiftçiye dağıtılan ata tohumları çimlendi
YEREL HABERLER Gündoğmuş’ta çiftçiye dağıtılan ata tohumları ...
Yangında kedileri kurtarılan Sevgi: Kedilerime bir şey olsaydı kahrolurdum
YEREL HABERLER Yangında kedileri kurtarılan Sevgi: Kedilerime bir ...
FETÖ/PDY'ye yönelik 'Hurma operasyonu'nda 19 tutuklama Antalya Yeni Esnaf Yapılanması içerisinde paravan “Hurma Ticareti” adı altında örgüte finans sağlandığı tespit edildi
YEREL HABERLER FETÖ/PDY'ye yönelik 'Hurma operasyonu'nda 19 ...
Kemer Belediyesi ilçeyi yeşile boyuyor
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi ilçeyi yeşile boyuyor
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı
Kaş Belediyesi'nden 28 hastaya daha yatak yardımı
YEREL HABERLER Kaş Belediyesi'nden 28 hastaya daha yatak yardımı