Tarla ile market arasındaki fiyat farkı üreticiyi çileden çıkardı Kumluca'dan 1.80 TL'den çıkan domates İstanbul'da 10 lira olunca üretici de bu işe şaştı Domates üreticileri de aradaki 8 liralık fiyat farkının sebebini anlamadı

Örtü altı sebze üretiminin merkezi Antalya’nın Kumluca İlçesinde domates üreticileri, yüksek masraflarla ürettikleri domateslerin Kumluca hal çıkışı ile büyükşehirlerdeki market fiyat farkının ortadan kaldırılmasını istiyor.

Kumlucalı domates üreticileri, Kumluca Hal çıkışı 1. 80 Lira olan domates fiyatlarının büyük şehir market raflarında veya pazarlarında 10 Lira olmasının nedenini sordu.

Domates Üreticisi Hatice Kanga (60), serada dalından topladığı domatesleri kasaya yerleştirirken aradaki fiyat farkını kendilerinin bile anlamadığını söyledi. Kanga, "Bu domatesleri böyle topluyoruz. Burada 1 Lira 80 Kuruş İstanbul’da 10 Lira. Bu aradaki farkı kim yiyor” dedi.

Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve domates üreticisi Mustafa Çetin ise domatesi Kumluca Hal’ine 1.80 Liraya sattıklarını, üzerine 1 Lira paketleme ve nakliye ücreti koyulması durumunda 2.80 TL olacağını belirterek " İstanbul’a bu domates 2.80 Liraya ulaşıyor. Neden tüketici bu domatesi 10 Liraya yiyor. Bu aracıların araştırılması gerekiyor. Eğer bu konuyu araştırırsak üretimden tüketime güzel bir ağ oluşturursak hem üretici maliyetinin altında satarak zarar etmez. Hem de tüketici çok yüksek fiyatlarla beli bükülmez. Sofrasına bu sağlıklı yiyecekleri koyar. Bizim sloganımız bu, "Hem üreticinin hem de tüketicinin beli bükülmesin” dedi.

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