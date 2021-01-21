Cezaevindeki Melek İpek'in hedefi üniversite Avukatı üniversiteye hazırlık kitapları fotoğraflarıyla paylaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cezaevindeki Melek İpek'in hedefi üniversite Avukatı üniversiteye hazırlık kitapları fotoğraflarıyla paylaştı

İHA

Cezaevindeki Melek İpek'in hedefi üniversite Avukatı üniversiteye hazırlık kitapları fotoğraflarıyla paylaştı

Antalya’da şiddet gördüğü eşi Ramazan İpek’i öldüren ve ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan 2 çocuk annesi Melek İpek tutuklu bulunduğu cezaevinde üniversite sınavlarına hazırlanmaya başladı. Avukatı Ahmet Onaran sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Melek İpek'in üniversiteye hazırlandığı kitaplarla müvekkilinin hedefini açıkladı.
08 Ocak sabah 08.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi’nde iki katlı müstakil bir evde meydana gelen olayda, servis şoförlüğü yapan 36 yaşındaki Ramazan İpek, 12 yıldır evli olduğu eşi 31 yaşındaki Melek İpek’le gece boyu tartıştı. Tartışmanın ilerleyen bölümünde iddiaya göre, Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak darp etmeye devam etti. Ramazan İpek’in kendisini ve çocuklarını öldüreceğini söylemesi üzerine Melek İpek, sabah erken saatte servis yapmak için evden çıkıp bir saat sonra servisten dönen eşinin üzerine av tüfeği ile ateş etti. Melek İpek, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri Ramazan İpek’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Çiftin iki çocuğu olay yerinden uzaklaştırılırken, Melek İpek gözaltına alındı. Melek İpek’in aldığı darbeler sonucu sağ gözünün şiş ve morluk içinde olduğu görüldü. Evdeki bir camda tüfekten çıkan merminin izi dikkat çekti. Olay yerine gelen çiftin yakınları gözyaşlarına boğulurken, jandarma ekiplerince güçlükle sakinleştirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ramazan İpek'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sosyal medyadan destek kampanyası başlatıldı
Gözaltına alınan Melek İpek, savcılıkta bugün şiş ve morluklar içerisindeki gözleriyle ifade verdi, ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilerek hakim karşısına çıktı. Mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilen İpek için sosyal medyada destek kampanyası başlatıldı. #melekipekserbestbırakılsın #melekipekicinadalet tagları açan binlerce kullanıcı, İpek’in meşru müdafaa hakkını kullanıp kendini savunduğunu ileri sürdü.
Cinayete ilişkin soruşturma devam ederken, Melek İpek’in avukatlığını yapan Avukat Ahmet Onaran, Hüseyin İlerioğlu, Merve Özer Er ve onları destekleyen 10’a yakın avukat, İpek’in tutukluluğuna itiraz etti.Yapılan itiraz Antalya 1.Sulh Ceza Hakimliğince reddedildi. İpek’in avukatı Ahmet Onaran, “İlk günkü inancımız ve gayretimizle Melek İpek’in özgür kalması için mücadele edeceğiz” dedi.
Antalya’da çıplak ve kelepçeli şekilde şiddetine maruz kaldığı eşi Ramazan İpek’i (36) tüfekle vurup öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek (31), mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın tek şahitleri olan İpek çiftinin 7 ve 9 yaşındaki kızları, annenin yakınlarına teslim edildi.

10’a yakın avukat itiraz etti
Cinayete ilişkin soruşturma devam ederken, bugün Melek İpek’in avukatlığını yapan Avukat Ahmet Onaran, Hüseyin İlerioğlu, Merve Özer Er ve onları destekleyen 10’a yakın avukat, 15 Ocak Cuma günü Antalya Adliyesine gelerek Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliğine verdikleri dilekçeyle İpek’in tutukluluğuna itiraz etti. Dilekçeyi değerlendiren 1. Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluğa itirazı reddetti.

“Özgür kalması için mücadele edeceğiz”
Melek İpek’in avukatı Ahmet Onaran, itirazlarının reddedildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Onaran, “Tutukluluğun kaldırılmasına ilişkin talebimiz, Sulh Ceza Hakimliğince reddedilerek Melek İpek’in tutuklu yargılanmasına yönünde karar verdi. İlk günkü inancımız ve gayretimizle Melek İpek’in özgür kalması için mücadele edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Döşemealtı L Tipi Cezaevinden paylaştı
Melek İpek'in tutuklu bulunduğu cezaevinde yıllar önce puanı yetmesine rağmen kayıt yaptırmadığı üniversiteye girmek için yeniden hazınlandığı bilgisi geldi. Avukatı Ahmet Onaran sosyal medya hesaplarından Döşemealtı L Tipi Cezaevinde çekilen üniversiteye hazırlık kitapları fotoğrafıyla yapılan paylaşımda "Bu kitapların anlamı çok büyük ;yeniden, en başından başlamak ve onlarca şey... Üzerimdeki tüm selam ve mesajlarınızı ilettim. Melek ve evlatları daha iyi. Pazartesi kızları ile cezaevi şartlarında görüştü. Gönderdiğiniz mektupları sevinç ve göz yaşı ile okuduğunu, hepinizi çok sevdiğini söyledi. Dosyanın tekemmülünde güzel şeyler oluyor. Melek için çıktığımız bu yolda hiç ye'se kapılmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz #melekiçinadelettecelliedecek" ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarla ile market arasındaki fiyat farkı üreticiyi çileden çıkardı Kumluca'dan 1.80 TL'den çıkan domates İstanbul'da 10 lira olunca üretici de bu işe şaştı Domates üreticileri de aradaki 8 liralık fiyat farkının sebebini anlamadı
YEREL HABERLER Tarla ile market arasındaki fiyat farkı üreticiyi ...
DHA´nın haberi ses getirdi; Türkiye'nin konuştuğu davaya bakanlık müdahil olacak
YEREL HABERLER DHA´nın haberi ses getirdi; Türkiye'nin konuştuğu ...
Kendisini bıçaklayan kocası tutuklandı; 'İçim bir nebze olsun rahatladı' dedi
YEREL HABERLER Kendisini bıçaklayan kocası tutuklandı; 'İçim bir ...
İşkenceci eşini öldüren Melek İpek, üniversiteye hazırlanıyor
YEREL HABERLER İşkenceci eşini öldüren Melek İpek, üniversiteye ...
Uzaklaştırma kararı bulunan 10 yıllık eşinin bıçaklı saldırısında ölümden döndü Bir aydır korkuyla yaşayan kadın eşinin dün yakalanıp tutuklanmasıyla rahat bir nefes aldı Havva Ç.: "Ne zamana kadar ben bu korkuyla yaşayacağım. Belki salacaklar, ondan sonra hayatıma böyle devam edemeyeceğim. Sürekli hep korkuyla yaşayacağım"
YEREL HABERLER Uzaklaştırma kararı bulunan 10 yıllık eşinin bıçaklı ...
Buzlanan Taşatan Yolu’nda tuzlama yapıldı
YEREL HABERLER Buzlanan Taşatan Yolu’nda tuzlama yapıldı
Hareket halindeki otobüste kalp krizi geçiren şoför hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hareket halindeki otobüste kalp krizi geçiren şoför ...
Cinayete kurban giden yaşlı kadının son görüntüleri ortaya çıktı Görüntülerde yaşlı kadın neşeli haliyle dikkat çekti, beslediği kedi ise kapısının önünde öksüz kaldı İki şüpheliden biri yakalandı
YEREL HABERLER Cinayete kurban giden yaşlı kadının son görüntüleri ...
Direksiyonda kalp krizi geçiren halk otobüsü şoförü öldü
YEREL HABERLER Direksiyonda kalp krizi geçiren halk otobüsü şoförü ...
Trafikte 5 yıldır cezai işlem uygulanmayan 6 sürücüye plaket
YEREL HABERLER Trafikte 5 yıldır cezai işlem uygulanmayan 6 sürücüye ...
Jason Statham'ın Antalya'daki film çekimi başladı
YEREL HABERLER Jason Statham'ın Antalya'daki film çekimi başladı
Şoförlerin dinlenebilmesi için uygulama noktasına özel yaşam tüneli
YEREL HABERLER Şoförlerin dinlenebilmesi için uygulama noktasına ...
Kepez’den yeni yılın ilk sergisi
YEREL HABERLER Kepez’den yeni yılın ilk sergisi
Kayıp gençten 3 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Kayıp gençten 3 gündür haber alınamıyor
Cinayet şüphelisi cami tuvaletinde yakalandı
YEREL HABERLER Cinayet şüphelisi cami tuvaletinde yakalandı
Serik Güreş Eğitim Merkezi yenileniyor
YEREL HABERLER Serik Güreş Eğitim Merkezi yenileniyor
Kepez’de huzurevi sakinlerine Covid aşısı
YEREL HABERLER Kepez’de huzurevi sakinlerine Covid aşısı
Jandarma EBA üzerinden öğrencilere ‘Korona virüs sürecinde güvenli internet kullanımı’ eğitimi verdi
YEREL HABERLER Jandarma EBA üzerinden öğrencilere ‘Korona virüs ...
Türkiye birincisi Eda Doğan rakiplerini yendi korona virüsü yenemedi
YEREL HABERLER Türkiye birincisi Eda Doğan rakiplerini yendi korona ...
Konyaaltı ilçesinin içme suyu hattı 13 milyon TL’ye yenileniyor
YEREL HABERLER Konyaaltı ilçesinin içme suyu hattı 13 milyon TL’ye ...
Gündoğmuş’ta çiftçiye dağıtılan ata tohumları çimlendi
YEREL HABERLER Gündoğmuş’ta çiftçiye dağıtılan ata tohumları ...
Yangında kedileri kurtarılan Sevgi: Kedilerime bir şey olsaydı kahrolurdum
YEREL HABERLER Yangında kedileri kurtarılan Sevgi: Kedilerime bir ...
FETÖ/PDY'ye yönelik 'Hurma operasyonu'nda 19 tutuklama Antalya Yeni Esnaf Yapılanması içerisinde paravan “Hurma Ticareti” adı altında örgüte finans sağlandığı tespit edildi
YEREL HABERLER FETÖ/PDY'ye yönelik 'Hurma operasyonu'nda 19 ...
Kemer Belediyesi ilçeyi yeşile boyuyor
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi ilçeyi yeşile boyuyor