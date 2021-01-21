Esnafın üşümesin diye üzerine battaniye örttüğü kişi, iş hanında ölü bulundu



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, bir iş hanı önünde düşen ve esnaf tarafından üşümesin diye iş hanının birinci katına çıkarılıp, üzerine battaniye serilen Mustafa Boyacı (54), ölü bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir iş hanının birinci katında meydana geldi. Bölgede yaşayan ve esnaf tarafından sevilen Mustafa Boyacı, akşam saatlerinde aldığı alkolün de etkisiyle iş hanının bulunduğu bölgede düşerek hafif yaralandı. Esnaf tarafından soğukta üşümemesi için iş hanının birinci katında bulunan bir dükkana çıkarılan ve üşümemesi için bir koltuğun üzerine yatırılan Boyacı'nın üzeri de battaniye ile örtüldü.

Boyacı'yı yukarıya çıkaran esnaftan Savaş Taslamacı, kontrol amaçlı yukarıya çıktı. İlk kontrolünde herhangi bir olumsuzluk olmadığını fark eden Taslamacı, ikinci kontrolünde Mustafa Boyacı'nın nefes almadığını fark edince hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri gelirken, yapılan incelemede Boyacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Boyacı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'ÜŞÜMESİN DİYE ÜZERİNE BATTANİYE SERDİK'

Mustafa Boyacı'nın iş hanı önünde düşmesinin ardından kendisini yukarıya çıkartan esnaf Savaş Taslamacı, "Gündüz saat 16.0016.30 sıralarında oturuyordu. Çok içmişti, belli oluyordu. Düşünce yukarıya çıkardık. Üzerine battaniye serdik üşümesin diye. Bir kere kontrole gittim, çok içkili olduğu belliydi. İkincisinde baktık vefat etmişti. Hemen ambulansı çağırdık" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-01-21 22:23:53



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