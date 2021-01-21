Oda ve borsalardan Sağlık Müdürlüğü'ne 20 adet solunum cihazı desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oda ve borsalardan Sağlık Müdürlüğü'ne 20 adet solunum cihazı desteği

İHA

Oda ve borsalardan Sağlık Müdürlüğü'ne 20 adet solunum cihazı desteği

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası öncülüğünde COVID19 tedavisinde kilit rol oynayan 20 adet Yüksek Akış Oksijen Cihazı (HFO) Valilik makamında düzenlenen protokol töreniyle İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Pandemi döneminde Covid19 hastalarında kullanımı gerekli olan ve hastanın tedavi sürecinde iyileşmesine önemli katkı sağlayan HFO cihazları için Ticaret Oda ve Borsaları da katkıda bulundu. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 8 adet, Antalya Ticaret Borsası 4 adet, Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi 4 adet, Kumluca Ticaret Borsası 2 adet, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası 2 adet olmak üzere toplamda 20 adet HFO cihazı Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.
Cihazların hızlı bir şekilde yoğun bakımlara kurulumu yapılarak hastaların tedavisinde kullanılmaya başlanacağını ifade eden Vali Ersin Yazıcı, HFO cihazlarının entübasyonu önlemesi, solunum hızında, nefes darlığında ve hasta konforunda iyileşmeler sağlaması ve hastanın ventilatörden ayrıldıktan sonraki süreçte daha hızlı toparlanmasına yardımcı olması sebebiyle Koronavirüs ile mücadelede çok etkili olduğuna vurgu yaptı.
Desteklerinden ötürü oda başkanlarını ve emeği geçenleri tebrik eden Vali Yazıcı “Pandemi sürecinin sona ermesi kurallara riayet etmekten, birlik ve beraberlikten geçiyor. Küresel salgınla karşı karşıya kaldığımız bu günlerde ve sıkıntılara rağmen kenetlenerek, el birliğiyle yol almamız gerekiyor. Antalya’da vatandaşlarımızın sağlıklı huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamlarına devam etmesi için tüm kurum ve kuruluşlarımızla görevimizin başındayız. Bu zorlu süreçte insanımıza nefes olmaya devam ediyoruz. Bu mücadelede yalnız değiliz. Sivil toplumumuz da çok önemli katkılar sunuyor. Bugün aldığımız bu 20 HFO cihazı da yoğun bakım hastalarımızın tedavisinde çok önemli katkılar sunacak. Destek veren herkesi kutluyorum. Pandeminin bir an önce sona ermesini sağlamak adına tüm vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya davet ediyorum” dedi.
Pandemi sürecinin sona ermesinin birlik ve beraberlikten geçtiğini ifade eden ATSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin ise, “COVID19 pandemisi ile karşı karşıya kaldığımız ilk günden bu yana Antalya’daki Oda ve Borsalar olarak kenetlenerek, el birliğiyle bugünlerin atlatılmasında payımızın olması için tüm gücümüz ve enerjimizle çalışıyoruz” dedi.
Dünya genelindeki vaka sayısının neredeyse 90 milyona ulaştığını ifade eden Başkan Davut Çetin, “Ne yazık ki tüm dünyada olduğu gibi bu virüsten ülkemizde çok fazla etkilendi. 2 milyonu aşkın vatandaşımız bu hastalığa yakalanırken binlerce insanımızın da aramızdan ayrılmasına üzüldük. Virüse yakalanan hastalarımızın tedavisinin yoğun bakım süreçlerinde ise sağlık çalışanlarımızın en önemli yardımcılarından biri de bugün armağan ettiğimiz HFO cihazları. Pandeminin başından bu yana özverili bir şekilde canlarını ortaya koyarak çalışan sağlık çalışanlarımıza bu mücadelelerinde yalnız olmadıklarını ve Oda ve Borsalar olarak her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik” ifadelerini kullandı.
Valilik makamında gerçekleşen protokol törenine Vali Ersin Yazıcı, ATSO Başkanı Davut Çetin, ATB Başkanı Ali Çandır, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M.Hüdavendigar Günay, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ve Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üşümesin diye üzerini örttükleri adam iş hanında ölü bulundu
YEREL HABERLER Üşümesin diye üzerini örttükleri adam iş hanında ölü ...
Esnafın üşümesin diye üzerine battaniye örttüğü kişi, iş hanında ölü bulundu
YEREL HABERLER Esnafın üşümesin diye üzerine battaniye örttüğü kişi, ...
Korkuteli’nde örnek sürücülere plaket
YEREL HABERLER Korkuteli’nde örnek sürücülere plaket
Cezaevindeki Melek İpek'in hedefi üniversite Avukatı üniversiteye hazırlık kitapları fotoğraflarıyla paylaştı
YEREL HABERLER Cezaevindeki Melek İpek'in hedefi üniversite Avukatı ...
Tarla ile market arasındaki fiyat farkı üreticiyi çileden çıkardı Kumluca'dan 1.80 TL'den çıkan domates İstanbul'da 10 lira olunca üretici de bu işe şaştı Domates üreticileri de aradaki 8 liralık fiyat farkının sebebini anlamadı
YEREL HABERLER Tarla ile market arasındaki fiyat farkı üreticiyi ...
DHA´nın haberi ses getirdi; Türkiye'nin konuştuğu davaya bakanlık müdahil olacak
YEREL HABERLER DHA´nın haberi ses getirdi; Türkiye'nin konuştuğu ...
Kendisini bıçaklayan kocası tutuklandı; 'İçim bir nebze olsun rahatladı' dedi
YEREL HABERLER Kendisini bıçaklayan kocası tutuklandı; 'İçim bir ...
İşkenceci eşini öldüren Melek İpek, üniversiteye hazırlanıyor
YEREL HABERLER İşkenceci eşini öldüren Melek İpek, üniversiteye ...
Uzaklaştırma kararı bulunan 10 yıllık eşinin bıçaklı saldırısında ölümden döndü Bir aydır korkuyla yaşayan kadın eşinin dün yakalanıp tutuklanmasıyla rahat bir nefes aldı Havva Ç.: "Ne zamana kadar ben bu korkuyla yaşayacağım. Belki salacaklar, ondan sonra hayatıma böyle devam edemeyeceğim. Sürekli hep korkuyla yaşayacağım"
YEREL HABERLER Uzaklaştırma kararı bulunan 10 yıllık eşinin bıçaklı ...
Buzlanan Taşatan Yolu’nda tuzlama yapıldı
YEREL HABERLER Buzlanan Taşatan Yolu’nda tuzlama yapıldı
Hareket halindeki otobüste kalp krizi geçiren şoför hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hareket halindeki otobüste kalp krizi geçiren şoför ...
Cinayete kurban giden yaşlı kadının son görüntüleri ortaya çıktı Görüntülerde yaşlı kadın neşeli haliyle dikkat çekti, beslediği kedi ise kapısının önünde öksüz kaldı İki şüpheliden biri yakalandı
YEREL HABERLER Cinayete kurban giden yaşlı kadının son görüntüleri ...
Direksiyonda kalp krizi geçiren halk otobüsü şoförü öldü
YEREL HABERLER Direksiyonda kalp krizi geçiren halk otobüsü şoförü ...
Trafikte 5 yıldır cezai işlem uygulanmayan 6 sürücüye plaket
YEREL HABERLER Trafikte 5 yıldır cezai işlem uygulanmayan 6 sürücüye ...
Jason Statham'ın Antalya'daki film çekimi başladı
YEREL HABERLER Jason Statham'ın Antalya'daki film çekimi başladı
Şoförlerin dinlenebilmesi için uygulama noktasına özel yaşam tüneli
YEREL HABERLER Şoförlerin dinlenebilmesi için uygulama noktasına ...
Kepez’den yeni yılın ilk sergisi
YEREL HABERLER Kepez’den yeni yılın ilk sergisi
Kayıp gençten 3 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Kayıp gençten 3 gündür haber alınamıyor
Cinayet şüphelisi cami tuvaletinde yakalandı
YEREL HABERLER Cinayet şüphelisi cami tuvaletinde yakalandı
Serik Güreş Eğitim Merkezi yenileniyor
YEREL HABERLER Serik Güreş Eğitim Merkezi yenileniyor
Kepez’de huzurevi sakinlerine Covid aşısı
YEREL HABERLER Kepez’de huzurevi sakinlerine Covid aşısı
Jandarma EBA üzerinden öğrencilere ‘Korona virüs sürecinde güvenli internet kullanımı’ eğitimi verdi
YEREL HABERLER Jandarma EBA üzerinden öğrencilere ‘Korona virüs ...
Türkiye birincisi Eda Doğan rakiplerini yendi korona virüsü yenemedi
YEREL HABERLER Türkiye birincisi Eda Doğan rakiplerini yendi korona ...
Konyaaltı ilçesinin içme suyu hattı 13 milyon TL’ye yenileniyor
YEREL HABERLER Konyaaltı ilçesinin içme suyu hattı 13 milyon TL’ye ...