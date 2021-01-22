7 çocuktan 4'ü ALS hastası olan aile, yardım bekliyor



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'ya 1 yıl önce Şırnak'tan gelen Delila ve Ağit Acer çiftinin 7 çocuğundan dördüne, ALS hastalığı teşhisi konuldu. Maddi imkansızlık nedeniyle çocuklarını fizik tedaviye götüremeyen aile, yardım bekliyor.

Şırnak'ta oturan Delila (48) ve Ağit (56) Acer çiftinin 7 çocuğundan Elif (12), Ersin (14), Viyan (20) ve Vahide Acer'e (28), ALS hastalığı teşhisi konuldu. 4 çocuk, zamanla tüm vücut fonksiyonlarını kaybetti. Çift çocuklarının bakımlarını üstlenirken, baba Acer bir süre sonra işsiz kaldı. Çocukları için Ankara'ya da giden Acer ailesi, son çare olarak 1 yıl önce Şırnak'tan Antalya'ya taşındı. ALS hastalığı teşhisi konulan çocuklara engelli maaşı da bağlandı. Maddi imkansızlıktan dolayı çocuklarını fizik tedaviye götüremeyen Acer çifti, fizyoterapist ve yetkililerden kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor.

7 çocuğundan dördünün ALS hastası olduğunu ifade eden Delila Acer, "Ben çocuklarımın tedavisini ve iyileşmesini istiyorum. Gitmediğimiz yer kalmadı, en son olarak Antalya'ya geldik. Çocuklarımı bazen ben, bazen de ağabeyleri gezdirmeye çıkarıyoruz. İkisi çıkarken, ikisi evde kalıyor. Yaklaşık 1 senedir çocukları fizik tedaviye de götüremiyoruz. Evde bakım ve iyi bir fizyoterapist istiyoruz. Çocukları götürmemiz zor oluyor. Ben yetkililer ve hayırseverlerden bize yardımcı olmalarını istiyorum" dedi.

'ÖMRÜM YETENE KADAR BAKACAĞIM'

Çocuklarının bakımından dolayı evde çalışan olmadığını ifade eden Delila Acer, "Oğlum, eşim ve ben ancak bakabiliyoruz. Oğlum da bize yardımcı olduğu için çalışamıyor. Sigortalı bir işe girerlerse, hasta çocuklarımın maaşını kesiyorlar. Biz Şırnak'tan Antalya'ya geldiğimiz zaman adres değişikliğinden dolayı 3-4 ay maaş kesintisi yaşadık. Çocuklarımın tedavisinde bize yardımcı olsunlar. Ben başka da bir şey istemiyorum. Ben ömrüm yetene kadar çocuklarıma bakacağım. Sadece iyileşmelerini istiyorum" diye konuştu.

'ALS HASTASI VİYAN, KILIÇCI'YI GÖRMEK İSTİYOR'

ALS hastası 4 çocuğundan Viyan Acer'in boksör ve Survivor 2018 Şampiyonu Adem Kılıçcı'nın büyük hayranı olduğunu söyleyen anne Acer, "Kızım Viyan, Adem Kılıçcı'nın hayranı, onu görmeyi çok istiyor. Adem Kılıçcı'nın gelip Viyan'ı görmesini ve mutlu etmesini istiyoruz" diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-01-22 08:07:41



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