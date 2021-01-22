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Antalyalı domates üreticilerinden aracı tepkisi Antalya haline 1-1.5 TL arasında satılan domatesin, İstanbul gibi büyük şehirlerde yüksek fiyata satılmasına tepki gösterdiler Çiftçiler ürettikleri domatesin, bu kadar büyük farkla satılmasına isyan etti

İHA

Antalyalı domates üreticilerinden aracı tepkisi Antalya haline 1-1.5 TL arasında satılan domatesin, İstanbul gibi büyük şehirlerde yüksek fiyata satılmasına tepki gösterdiler Çiftçiler ürettikleri domatesin, bu kadar büyük farkla satılmasına isyan etti

Antalyalı domates üreticilerinin, 1 ile 1.5 TL arasında hale bıraktıkları ürünlerinin büyükşehirlerde yüksek fiyatlarla satılmasına tepkisi sürüyor. Üreticiler, aradaki farka kendilerinin bile inanmadığını söyledi.
Türkiye’nin en önemli örtü altı üretim üssü Antalya’nın Aksu ilçesinde domates üreticisi düşük fiyatlardan dert yandı. Kışın en zor şartlarında domatesleri sofralara hazır hale getiren çiftçiler, Antalya’da haline kilosunu 11.5 TL arasındaki fiyatlarla bırakıyor. Çiftçiler, ürettikleri domatesin büyük şehirlerde ve zincir marketlerde yüksek fiyatlara satılmasına tepki gösterdi.
20 dönüm alanda domates üretimi yapan Ali Celviş, düşük fiyatlardan dolayı bir süredir domatesleri toplamadıklarının altını çizdi.
Domatesi şu an hale 1 ile 1.5 TL arasında sattıklarını dile getiren Celviş, “İstanbul’da 45 TL. Bunu anlamış değiliz. Kimse dışarıda yokken biz seradayız. Büyük marketlerde, büyük şehirlerdeki yüksek fiyatları anlamış değiliz. Bu işte bir yanlışlık var. Bizden alıyorlar 45 TL’ye domates satıyorlar. Kendi malımı halde 11.5 TL’ye satarken, benden alan kişinin markette yüksek fiyata sattığını görüyorum. Bizler bir yıl boyunca ailecek emek veriyoruz. Pandemi döneminde bile biz ürettik” diye konuştu.

"Böyle bir şey olmaz"
İhracatın da önünün açılmasını isteyen Celviş, “Satamadık şu an beklemedeyiz. Bu fiyatlar bizi kurtarmaz, maliyet ortada. Domates üreticisinin durumu şu an kötü. Bir hafta 10 gün daha bekletebiliriz. 1 yıllık emeğimiz boşa gidecek. Aracı mı kim kazanıyor bilmiyorum. Arada çok fark var. Üretmemiş olsam inanmazdım. Böyle bir şey olamaz” dedi.
Gülhan Alkan ise, eylül ayından itibaren domates serasının içinde olduklarını belirterek, "Ama şu an domatesi satamıyoruz. Bu maliyetlerle elimize bir şey kalmıyor. Akşam haberlerde görüyoruz İstanbul’da domates 14 TL. Ama biz 2 TL’ye satamıyoruz. Aracılar mı yiyor kim yiyor bilmiyoruz. Bizim yemediğimiz kesin. 4 gündür don nöbeti tutuyoruz. Evimizi görmez olduk" ifadelerine yer verdi.

"Fark nerede"
Domates üreticisi Hanife Erdoğan da, “Yetiştirdik bekliyoruz. Aradaki fark azalırsa biz de maliyetimizi kurtarabiliriz. Rafları görüyoruz, öyle bir dünya burada yok. O fark nerede bulsunlar” dedi.

"Hamallığını yapıyoruz"
8 dönüm alanda domates üretimi yapan Mehmet Alkan ise, “Ürettiğimiz domates burada halde 1 ile 1.5 TL arasında alıcı buluyor, bu da maliyetinin altı demek. İstanbul’da halde 67 TL. Hiçbir şekilde maliyetimizi karşılamıyor. Bu şartlar altında kazanmıyoruz. Burada bir dengesizlik var. Aracı mı var ne oluyor. Biz üretiyoruz, hamallığını yapıyoruz. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Aradaki aracılar yiyor. Biz maliyetinin altında üretiyoruz. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz” dedi.
Büyükşehirlerde ve marketlerdeki yüksek fiyatlardan yakınan Alkan, “Orda yüksek biz ise ucuza satıyoruz. Bizim en aşağı 3.5, 4 TL’nin altında domates satmamız gerekiyor. Oradaki fiyatlara inanamıyoruz. Geçen gün haberlerde izledik markette domates 14 TL. Orada nasıl bu fiyat oluyor anlamış değiliz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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