ATSO ve ATB'den uzaktan eğitime tablet desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan “Küçük Parmaklar” tablet dağıtım kampanyası kapsamında, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Antalya Ticaret Borsası (ATB) Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 110 adet klavyeli tablet bağışında bulundu.

TOBB öncülüğünde, Türkiye genelinde pandemi sürecinde uzaktan eğitim gören ve maddi imkanı olmayan 30 bin öğrenci için “Tabletsiz Öğrenci Kalmasın” hedefiyle yola çıkılarak başlatılan kampanyaya, ATSO ile ATB de katkı sağladı.



Vali Yazıcı'dan teşekkür

ATSO 55 adet ve ATB 55 adet olmak üzere ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere toplamda 110 adet klavyeli tablet Valilik makamında gerçekleştirilen, Vali Ersin Yazıcı, ATSO Başkanı Davut Çetin, ATB Başkanı Ali Çandır ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er’in katıldığı tören ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Bir ülkenin geleceğine yapılacak en önemli yatırımın gençlerin eğitimine sağlanacak destek olduğunu belirten Vali Yazıcı, salgın sürecinde tablet ya da bilgisayarları olmadığı için uzaktan eğitime katılma imkanı bulamayan öğrencilere yapılan bu desteği çok değerli bulduğunu ifade etti. Oda ve Borsaların katkısı ile 110 adet klavyeli tableti geleceğin teminatı olan gençlere ulaştıracak olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Vali Yazıcı, kampanyaya Türkiye genelinde öncülük eden TOOB ile destek veren ATSO ile ATB yönetimlerine ve üyelerine duyarlılıklarından dolayı teşekkürlerini dile getirdi.



Çetin:" Gençleri geleceğin güvencesi olarak görüyoruz"

ATSO Başkanı Davut Çetin geleceğin güvencesi olarak gördükleri gençlerin eğitimini çok önemsediklerine vurgu yaparak, “Ülkemizin ekonomisini büyütmeye çalışırken eğitime yatırım yapmayı da ihmal etmiyoruz. Sosyal sorumluluk bilinciyle, ihtiyaç sahibi öğrencilere her sene Oda ve Borsalarımız bünyesinde eğitim yardımı yapıyoruz. Pandemi süreciyle birlikte uzaktan eğitim alan öğrencilerimiz için TOBB öncülüğünde başlatılan “Küçük Parmaklar” kampanyasına Antalya’da ATSO ve ATB olarak bizler de destek olduk. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize 110 adet klavyeli tablet temin ettik. Bu tabletleri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ederek çocuklarımızın eğitimlerine katkı sunmayı ve mutluluklarına ortak olmayı hedefliyoruz. Son bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan; ekonomiyi, ticareti, sosyal yaşamımızı ve alışkanlıklarımızı değiştiren Covid19 pandemisinin yaralarını ulusça birlikte sarmak için seferber olduk. Bu kapsamda devletimizin çalışmalarına destek olmaya ve yeni projelerle ihtiyaç sahiplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.



Çandır: "İyi eğitim ülkeyi daha ileriye taşır"

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ise, eğitimin önemine dikkat çekerken, "Pandemiden dolayı uzaktan eğitim gören bazı çocuklarımız maalesef eğitime ulaşmakta zorluk çekiyor. Çocuklarımızın eğitimden uzaklaşmaması için bizler de bir nebze olsun onlara destek sağlamak istedik. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde başlatılan Küçük Parmaklar Kampanyasına destekte bulunduk. Umuyorum geleceğimiz olan çocuklarımız daha iyi eğitim imkanlarıyla kendilerini ve ülkemizi daha ileriye taşıyabilir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.