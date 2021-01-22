ATSO ve ATB'den uzaktan eğitime tablet desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATSO ve ATB'den uzaktan eğitime tablet desteği

İHA

ATSO ve ATB'den uzaktan eğitime tablet desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan “Küçük Parmaklar” tablet dağıtım kampanyası kapsamında, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Antalya Ticaret Borsası (ATB) Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 110 adet klavyeli tablet bağışında bulundu.
TOBB öncülüğünde, Türkiye genelinde pandemi sürecinde uzaktan eğitim gören ve maddi imkanı olmayan 30 bin öğrenci için “Tabletsiz Öğrenci Kalmasın” hedefiyle yola çıkılarak başlatılan kampanyaya, ATSO ile ATB de katkı sağladı.

Vali Yazıcı'dan teşekkür
ATSO 55 adet ve ATB 55 adet olmak üzere ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere toplamda 110 adet klavyeli tablet Valilik makamında gerçekleştirilen, Vali Ersin Yazıcı, ATSO Başkanı Davut Çetin, ATB Başkanı Ali Çandır ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er’in katıldığı tören ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Bir ülkenin geleceğine yapılacak en önemli yatırımın gençlerin eğitimine sağlanacak destek olduğunu belirten Vali Yazıcı, salgın sürecinde tablet ya da bilgisayarları olmadığı için uzaktan eğitime katılma imkanı bulamayan öğrencilere yapılan bu desteği çok değerli bulduğunu ifade etti. Oda ve Borsaların katkısı ile 110 adet klavyeli tableti geleceğin teminatı olan gençlere ulaştıracak olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Vali Yazıcı, kampanyaya Türkiye genelinde öncülük eden TOOB ile destek veren ATSO ile ATB yönetimlerine ve üyelerine duyarlılıklarından dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

Çetin:" Gençleri geleceğin güvencesi olarak görüyoruz"
ATSO Başkanı Davut Çetin geleceğin güvencesi olarak gördükleri gençlerin eğitimini çok önemsediklerine vurgu yaparak, “Ülkemizin ekonomisini büyütmeye çalışırken eğitime yatırım yapmayı da ihmal etmiyoruz. Sosyal sorumluluk bilinciyle, ihtiyaç sahibi öğrencilere her sene Oda ve Borsalarımız bünyesinde eğitim yardımı yapıyoruz. Pandemi süreciyle birlikte uzaktan eğitim alan öğrencilerimiz için TOBB öncülüğünde başlatılan “Küçük Parmaklar” kampanyasına Antalya’da ATSO ve ATB olarak bizler de destek olduk. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize 110 adet klavyeli tablet temin ettik. Bu tabletleri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ederek çocuklarımızın eğitimlerine katkı sunmayı ve mutluluklarına ortak olmayı hedefliyoruz. Son bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan; ekonomiyi, ticareti, sosyal yaşamımızı ve alışkanlıklarımızı değiştiren Covid19 pandemisinin yaralarını ulusça birlikte sarmak için seferber olduk. Bu kapsamda devletimizin çalışmalarına destek olmaya ve yeni projelerle ihtiyaç sahiplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Çandır: "İyi eğitim ülkeyi daha ileriye taşır"
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ise, eğitimin önemine dikkat çekerken, "Pandemiden dolayı uzaktan eğitim gören bazı çocuklarımız maalesef eğitime ulaşmakta zorluk çekiyor. Çocuklarımızın eğitimden uzaklaşmaması için bizler de bir nebze olsun onlara destek sağlamak istedik. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde başlatılan Küçük Parmaklar Kampanyasına destekte bulunduk. Umuyorum geleceğimiz olan çocuklarımız daha iyi eğitim imkanlarıyla kendilerini ve ülkemizi daha ileriye taşıyabilir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ekolojik Çocuk Dergisi yayın hayatına başladı
YEREL HABERLER Ekolojik Çocuk Dergisi yayın hayatına başladı
Otomobil, traktöre çarptı: 2 ölü
YEREL HABERLER Otomobil, traktöre çarptı: 2 ölü
ATSO Başkanı Çetin: " Marketlerin hafta sonu satışları denetlenmeli" ATSO’dan haksız rekabet uyarısı
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: " Marketlerin hafta sonu ...
'Driftli evlilik teklifinde düğün paramız gitti'/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER 'Driftli evlilik teklifinde düğün paramız gitti'/ Ek ...
AK Partili Uslu'dan seralara nöbet ziyareti
YEREL HABERLER AK Partili Uslu'dan seralara nöbet ziyareti
Özge, yeni proteziyle çok sevdiği sahilde yürüdü
YEREL HABERLER Özge, yeni proteziyle çok sevdiği sahilde yürüdü
Antalya’da Avrupasız spor kampı Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan: “Korona virüs başta futbol olmak üzere tüm branşları olumsuz etkiledi" “Avrupa’dan hiç takım yok, kaybımız yüzde 70”
YEREL HABERLER Antalya’da Avrupasız spor kampı Spor Turizmi Birliği ...
30 yıldır cami duvar ve kubbelerini fırça darbeleriyle oya gibi işliyor Camiler ve turistik mekanlara süslemeler yaparak, Türk-İslam kültürünü gelecek nesillere taşıyor
YEREL HABERLER 30 yıldır cami duvar ve kubbelerini fırça ...
Yarıyıl tatilinin gözdesi kayak merkezleri
YEREL HABERLER Yarıyıl tatilinin gözdesi kayak merkezleri
Antalyalı domates üreticilerinden aracı tepkisi Antalya haline 1-1.5 TL arasında satılan domatesin, İstanbul gibi büyük şehirlerde yüksek fiyata satılmasına tepki gösterdiler Çiftçiler ürettikleri domatesin, bu kadar büyük farkla satılmasına isyan etti
YEREL HABERLER Antalyalı domates üreticilerinden aracı ...
Antalya'da kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı 2 şüphelinin piyasaya sürmeye çalıştığı hazır 79 şişe ve 10 litre sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı 2 ...
Erken rezervasyonda iade garantili, yüzde 50 indirim fırsatı
YEREL HABERLER Erken rezervasyonda iade garantili, yüzde 50 indirim ...
7 çocuktan 4'ü ALS hastası olan aile, yardım bekliyor
YEREL HABERLER 7 çocuktan 4'ü ALS hastası olan aile, yardım bekliyor
'Driftli evlilik teklifinde düğün paramız gitti'
YEREL HABERLER 'Driftli evlilik teklifinde düğün paramız gitti'
Dört çocuğunun annesi, 33 yıllık eşini böbreğiyle hayata bağladı
YEREL HABERLER Dört çocuğunun annesi, 33 yıllık eşini böbreğiyle ...
Oda ve borsalardan Sağlık Müdürlüğü'ne 20 adet solunum cihazı desteği
YEREL HABERLER Oda ve borsalardan Sağlık Müdürlüğü'ne 20 adet ...
Üşümesin diye üzerini örttükleri adam iş hanında ölü bulundu
YEREL HABERLER Üşümesin diye üzerini örttükleri adam iş hanında ölü ...
Esnafın üşümesin diye üzerine battaniye örttüğü kişi, iş hanında ölü bulundu
YEREL HABERLER Esnafın üşümesin diye üzerine battaniye örttüğü kişi, ...
Korkuteli’nde örnek sürücülere plaket
YEREL HABERLER Korkuteli’nde örnek sürücülere plaket
Cezaevindeki Melek İpek'in hedefi üniversite Avukatı üniversiteye hazırlık kitapları fotoğraflarıyla paylaştı
YEREL HABERLER Cezaevindeki Melek İpek'in hedefi üniversite Avukatı ...
Tarla ile market arasındaki fiyat farkı üreticiyi çileden çıkardı Kumluca'dan 1.80 TL'den çıkan domates İstanbul'da 10 lira olunca üretici de bu işe şaştı Domates üreticileri de aradaki 8 liralık fiyat farkının sebebini anlamadı
YEREL HABERLER Tarla ile market arasındaki fiyat farkı üreticiyi ...
DHA´nın haberi ses getirdi; Türkiye'nin konuştuğu davaya bakanlık müdahil olacak
YEREL HABERLER DHA´nın haberi ses getirdi; Türkiye'nin konuştuğu ...
Kendisini bıçaklayan kocası tutuklandı; 'İçim bir nebze olsun rahatladı' dedi
YEREL HABERLER Kendisini bıçaklayan kocası tutuklandı; 'İçim bir ...
İşkenceci eşini öldüren Melek İpek, üniversiteye hazırlanıyor
YEREL HABERLER İşkenceci eşini öldüren Melek İpek, üniversiteye ...