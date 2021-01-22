Alanya HEP'te Filistin mutfağı tanıtıldı

Alanya HEP Üniversitesi'nin yabancı öğrencileriyle Dünya Mutfaklarını tanıtma projesinde bu haftanın konukları Filistinli öğrenciler Basel Alkaramlah ve Faris Naser oldu. Öğrenciler hem ülkelerinin hem de Orta Doğu coğrafyasının önemli yemeklerinden olan “magloobah” yemeğini Üniversite mutfaklarında pişirdiler. Yemeğin genellikle büyük bayramlarda hazırlandığını ve içeriğinde et, pilav, kızartılmış sebzeler bulunduğunu anlatan öğrenciler, bu tarifin 13. Yüzyıl’da yazılmış yemek
kitaplarından tarihi ‘Kitab alTabikh’te de geçtiğinin bilgisini verdiler. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen etkinliğin videoları önümüzdeki günlerde üniversitenin resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.