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YÖREX farkındalığı artırdı “Sizin Oraların Nesi Meşhur?” programında Sakarya’nın yöresel ürünleri ve coğrafi işaretli ürünleri konuşuldu.

İHA

YÖREX farkındalığı artırdı “Sizin Oraların Nesi Meşhur?” programında Sakarya’nın yöresel ürünleri ve coğrafi işaretli ürünleri konuşuldu.

Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen “Sizin Oraların Nesi Meşhur?” programında Sakarya’nın yöresel ürünleri ve coğrafi işaretli ürünleri konuşuldu. Gürsel Cingöz moderatörlüğünde online düzenlenen programın bu haftaki konukları, Sakarya Büyükşehir Belediye Bakanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu oldu.
Sakarya Büyükşehir Belediye Bakanı Ekrem Yüce, Sakarya’nın 5 coğrafi işaretli ürüne sahip olduğunu 11 ürün için de coğrafi işaret çalışması yapıldığını kaydetti. Yüce, ıslama köfteden kabak tatlısına, dartılı keşkekten bal kabaklı ekmeğe, köpük helvasından dımbıl çorbasına, tarihi taraklı evlerinden süpürgeye çok sayıda yöresel ürüne ev sahipliği yapan Sakarya’nın tarımsal üretimiyle ilgili de bilgi verdi.

Kaybolmaya yüz tutan süpürgecilik canlandırılıyor
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Sakarya’nın 1980’li yıllara kadar süpürge borsacılığıyla bilinen bir şehir olduğunu ancak bugün süpürgeciliğin kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer aldığını kaydetti. Borsa olarak süpürgeciliği canlandırmak için projeler yürüttüklerini bildiren Sarı, “Sakarya Süpürgesi’nin Coğrafi İşaretini aldık” dedi. Adapazarı Beyaz Kestane Kabağı, Geyve Avvası’nın da coğrafi işaretini Borsa olarak aldıklarını anlatan Sarı, “Türkiye’nin ayva üretiminin yüzde 70’i bizde. Geyve ayvası boğaza takılmaya özelliğiyle diğer ayva türlerinden çok farklı bir yapı ve lezzete sahip . Borsa olarak yöresel ürünlerimize sahip çıkıyoruz” dedi. Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde TOBB’un desteğiyle Antalya’da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’e katıldıklarını kaydeden Sarı, “Süpürgecilerimizi YÖREX’e götürüyoruz. Çok da ilgi görüyorlar” dedi. Sarı, bölgedeki çakıldak fındık gibi ürünlere coğrafi işaret almak için de çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kültürlerin harmanlandığı şehir
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya’nın yüz yıldır üretim ve pazar yeri olduğunu belirtirken, Sakarya ekonomisinin yüzde 17’sini tarımın oluşturduğunu kaydetti. Oda olarak Adapazarı Dartılı Keşkek, Adapazarı Islama Köfte’ye Coğrafi İşaret aldıklarını belirten Altuğ, kabak tatlısından, şimşir tarağa, çamkozalağı reçelinden uğut tatlısına kadar bir çok ürün için coğrafi işaret çalışması yaptıklarını anlattı. 72 millettin yaşadığı 16 dilin konuşulduğu Sakarya’nın inanılmaz bir kültürel zenginliğe sahip olduğunu kaydeden Altuğ, “Bu kültürel zenginliklerimizi yaşatmaya gayret ediyoruz” dedi. Altuğ, Sakarya’da göçle gelenlerin beraberinde getirdiği yemek kültürünü yaşatmak için Topraktan Tabağa GastroSakarya Projesi çerçevesinde kitap çalışması yaptıklarını, yemek kültürünü gelecek nesillere aktarmak istediklerini kaydetti.


YÖREX’E Katılan firmalar tescil için destek istedi
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Sakarya’nın üreten ve çok kültürlü bir şehir olduğunu belirtti. Kalkınma Ajansı olarak kurumların coğrafi işaret çalışmalarını desteklediklerini bildiren Çöpoğlu, 11 ürünümüzün coğrafi işaret başvurusu tamamlandı, tescilini bekliyoruz” dedi. Yöresel Ürünler fuarı YÖREX’e MARKA olarak katıldıklarını kaydeden Çöpoğlu, “Bölgemizde yöresel ürün üreten, bunların ticaretini yapan firmalarımızın YÖREX’e katılımını sağladık. 2019 yılında bölgemizden toplam 34 firmamızı fuara götürdük. YÖREX, firmaların memnuniyetle döndüğü bir fuar. Katılımcılar hem fuar ortamında iş bağlantıları sağlıyor, hem satış yapıyor hem de diğer katılımcılarla görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakalıyor. Coğrafi işaret konusunda da büyük farkındalık oluşturan YÖREX’e katılan firmalar, Kalkınma Ajansı’na başvurarak yöresel ürünlerine coğrafi işaret almak için destek başvurusunda bulunuyor. 2020 yılında pandemi nedeniyle yapılamayan YÖREX’in bu yıl düzenlenmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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