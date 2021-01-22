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Husumetlisi yerine üst kat komşusunun kapısına dayandı, kovalamaca sırasında 3 araca çarptı

DHA

Husumetlisi yerine üst kat komşusunun kapısına dayandı, kovalamaca sırasında 3 araca çarptı


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da husumetli olduğu kayınbiraderini öldürmek için eşi ve bir arkadaşıyla evine giden Serkan Ç. (36), yanlışlıkla bir üst kattaki Ahmet A.'nın (30) kapısına dayandı. Ne olduğunu anlayamayan Ahmet A. ve eşi Esra A. kapıya malzemelerle barikat kurup polisi aradı. Olayın ardından otomobille kaçan, 10 kilometrelik kovalamaca sırasında 3 araca çarpan şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Serkan Ç., yanına eşi Derya Ç. ve arkadaşı Mahmut K.'yi (25) de alarak otomobille siteye geldi. Eşi Derya Ç. ve arkadaşı Mahmut K. ile birlikte apartmana giren Serkan Ç., para meselesi yüzünden husumetli olduğu 3'üncü katta oturan kayınbiraderi Volkan Korkmaz'ın evine çıkmak istedi. Ancak grup, yanlışlıkla bir üst katta oturan Ahmet A.'nın kapısına gitti. Serkan Ç., eşi ve arkadaşıyla birlikte, kapıyı zorlayarak açmaya çalıştı. Hemen polisi arayan Ahmet A., eşi Esra A. ve çocuklarını başka bir odaya kapattı, kapının açılmaması için arkasına evdeki masa ve sandalyelerden barikat kurdu.
3 OTOMOBİLE ÇARPTI
Kapıyı zorlayarak zarar veren, ancak açmayı başaramayan Serkan Ç., eşi Derya Ç. ve arkadaşı Mahmut K., Ahmet A.'nın polisi aradığını anlayınca hemen apartmandan çıktı ve 15 AAT 836 plakalı otomobillerine binerek uzaklaştı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Şüpheliler, yaklaşık 10 kilometre boyunca yaşanan kovalamaca sırasında 3 otomobile çarptı. Serkan Ç.'nin kullandığı otomobil, Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından önü kesilerek durduruldu.
POLİSLERE HAKARET
Serkan Ç. ve Mahmut K., ekipler tarafından gözaltına alınırken polislere ve kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaret etti. Kendisini gözaltına almak isteyen polis ekiplerine direnen Serkan Ç., gazetecilere de dönerek, "Psikolojik sorunlarım vardı arabayı ben sürdüm" dedi. Sürücü Ç.'nin polise yönelik hakaret ettiği anlar da saniye saniye kaydedildi. Otomobilde arka koltukta oturan ve kovalamaca sırasında hafif yaralanan Serkan Ç.'nin eşi Derya Ç., çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.
'KAZAYA KURBAN GİDECEKTİK'
Evde oturdukları sırada kapıya müdahaleyle neye uğradıklarını şaşırdığını söyleyen Ahmet A., yaşananları şöyle anlattı:
"Akşam evde oturuyorduk. Kapı bir anda kırılmaya çalışıldı. 'Açın öldürmek istiyoruz sizi' dedi. 2 kişi kırmaya çalıştı. Eşim Esra ile beraber, çocukları başka bir odaya aldıktan sonra kapıya barikat kurduk. Yanlış eve gelmişler, alt kattaki kayınbiraderi yerine bizim eve geldiler. Eğer ki eve girselerdi kazaya kurban gidecektik. Kapı yerinden çıktı, oynadı. Kapıya biz malzeme koyarak barikat kurduk, içeri girmesinler diye. Çelik kapı şu an kapanmıyor ve 500 TL'lik maddi hasar meydana geldi. Şahıslardan şikayetçiyim."
Olaya şahit olan komşu Mustafa K. de, "Dün yukarıda evde balkonda oturuyordum. Bir araç geldi site önüne, dörtlülerini yaktı. Sitenin kapısına tekme atarak içeriye girdi. Ondan sonra bina içerisine girerek yukarıya çıktı. İlk başta niye çıktı bilemedim. Sonrasında Ahmet A.'nın kapısından seslerin geldiğini duyduk. Gelen kişi küfürler ediyordu. Tekme sesleri vardı, kapıya tekme atıyorlardı. Bu esnada küfürler de ediyordu, 'Çık kapıya' diye sesleniyordu. Bizde de korku oluştu. İnmek istedim ama inemedim" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-01-22 13:45:17

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