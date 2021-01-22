Tarladan sofraya artan fiyatlara üreticiden 'aracılar kazanıyor' tepkisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarladan sofraya artan fiyatlara üreticiden 'aracılar kazanıyor' tepkisi

DHA

Tarladan sofraya artan fiyatlara üreticiden 'aracılar kazanıyor' tepkisi


Ramazan SARIKAYALISuat SÖĞÜTYücel BULUTAli Fuat GÜÇLÜER/ANTALYAAFYONKARAHİSAR, (DHA)ANTALYA'da örtü altı sebze üretimi yapan üretici, sattıkları ürünün son alıcıya 2-3 katı fiyata satılmasının sorumlusunun kendileri olmadığını, aracıların bunda etkili olduğunu söyledi. Afyonkarahisar'daki yumurta üreticileri de fahiş fiyat artışlarının kendilerinden kaynaklanmadığını kaydetti.
Türkiye'nin örtü altı sebze üretim merkezi Antalya'daki üreticiler ve sektör temsilcileri ürünlerin tarladan sofraya gelişindeki ciddi fiyat artışlarına tepki gösterdi. Üreticiler ve sektör temsilcileri, kendilerinin zaman zaman maliyetine sattıkları ürünlerin tezgahlara bu kadar yüksek fiyatlarla yansımasından şikayet ederken, kazananın kendileri değil, aracılar olduğunu söyledi.
'BÜYÜK KAR ELDE EDENLER KİMDİR?'
Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve domates üreticisi Mustafa Çetin, "Biz sıcak iklim olmasından dolayı ülkemiz için üretim yapmaya devam ediyoruz. Fakat belimizi büken bir şey var. Bugün Kumluca Toptancı Hali'nde domates fiyatı 1.802.20 lira arasında. Bu domatesler İstanbul'da 10 liraya satılıyor. Bu aradaki farkı kim yiyor? Biz maliyetinin altında domates satarken o aradaki farkı götüren, büyük kar elde edenler kimdir? Biz bunların irdelenmesini istiyoruz. Kimse hakkımızı yemesin. Kimse ülke çiftçisinin belini bükmesin. Bu konuda devlet yetkililerini göreve davet ediyoruz" dedi.
'ÜRETİCİ ZARARINA SATIYOR, TÜKETİCİ ÇOK PAHALI YİYOR'
Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise, "Biz ne kadar mal satarsak karlıyız. Çünkü seralarımız dopdolu. Çünkü biz ürettik. Yüce Mevlamız bize verdi. Gecemizi gündüzümüze kattık, ürettik. Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Dışarıya bağlı kalmamak için üretmeye devam ediyoruz. 1 lira ile 1.80 lira arasında giden domatesin 1 liranın üzerine koyduğumuz nakliye, ambar, masrafları ile birlikte oldu 3 lira. 1 lira da orada tüccar koysun, aracı koysun, 4 lira. 1 lira da market veya manav koysun 5 lira. 5 liraya satılmış olsa bizim malımız iç piyasada epey bir gidecek. Ama baktığımız zaman 1015 liraya domates satılıyor. Bu da bizi üzüyor. Üretici ile tüketicinin arasını tamamen açıyor. Üretici hakkını alamıyor, zararına satıyor, tüketici de çok pahalı yiyor. Tüketici de diyor ki üretici çok pahalı mı satıyor. Bu fiyat uçurumuna neden olan, aradaki farkı yiyenler kimlerdir. Bizim çoluğumuz çocuğumuz bu seranın içinde. Burada yatıyoruz. Burada büyüyoruz. Benim çocuklarım burada büyüdü. Torunlarım da burada büyüyor. Çayı burada, ekmeği burada, yemeği burada. Gece sabaha kadar don bunun içinde. Biz ev yüzü görmüyoruz. Allah rızası için emeklerimizi zayi etmesinler. Aradaki farkı kimler yiyorsa parayı, yani 3 liranın üstünde 1015 liraya kimler satıyorsa onları yüce Allah'a havale ediyorum. Bunu devletimiz takip etsin. Bunları bulsun Allah rızası için. Yalvarıyoruz" diye konuştu.
'KURAKLIK VE DOLU PORTAKAL FİYATINI ETKİLEDİ'
Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve narenciye üreticisi Celal Bülbül, portakal bahçelerinde 2020 yılının Mayıs ayında Akdeniz Bölgesi'nde yaşanan sıcak havadan dolayı ürün kayıpları meydana geldiğini, eylül-ekim aylarında yaşanan dolu felaketi nedeniyle kayıpların daha da arttığını söyledi. Bülbül, "Kaybın fazla, ürünün az olduğu yerde ürün fiyatları sezon içerisinde dönem dönem çok çok yükselebiliyor. Siz, bir ağaçtaki 200-300 kilo ürünün tamamını pazara gönderemiyorsunuz. Ürün kayıpları meydana geliyor. Iskartaya ayrılıyor. Çürükler seçiliyor. Ürün kaybı maliyeti direkt artırıyor" dedi. Celal Bülbül, yaş meyve ve sebzenin çabuk bozulan bir ürün olduğunu, hem üretici hem de nihai satış noktasına kadar olan zincirde risk oluşturduğunu, bunun da fiyat yükselten önemli bir unsur olduğunu belirtti.
ÜRETİCİ DE TÜKETİCİ DE MEMNUN DEĞİL
Gazipaşa'da 4 dekar örtü altı alanda patlıcan üretimi yapan Olcay Uysal, fiyatların geçen yılın altında seyrettiğini, aracılar tarafından yapılan artışlarla pazarda üç katına satılan ürünün vatandaşın cebini yaktığını söyledi. Uysal, "Patlıcanlarımızı eylül ayında toprakla buluşturduk. İlk hasada 80 kuruş, 1 liradan başladık. Şu anda da fiyat 3,54 lira ama İstanbul'daki vatandaşlar, ürünü 1015 liraya alıp yiyor. Arada kaç aracı var onu bilmiyoruz. Ürünleri vatandaşımız hem pahalıya yiyor hem biz para kazanamıyoruz. Biz aynı zamanda tüketiciyiz, bizim de gıda ihtiyacımız oluyor, onlar da arttı. Fiyatlar çok yüksek biz de alamıyoruz. Ürünleri istediğimiz fiyata satamıyoruz" dedi.
'YUMURTADA FAHİŞ FİYATIN SORUMLUSU ARACILAR'
Türkiye'nin yumurta piyasasının belirlendiği Afyonkarahisar'daki üreticiler de aynı durumdan şikayetçi. Afyon Yumurta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Genç, Afyonkarahisar'da çiftlikten çıkan yumurtanın tane fiyatının 60 kuruş, koli fiyatının ise 18 lira olduğunu, ulusal marketlerde 30, 34 ve 36 liradan satılan yumurtanın koli fiyatının fahiş olduğunu, üreticinin günah keçisi gibi gösterildiğini söyledi. İsmail Genç, "Afyon'da bizim 63-72 gram diye sınıflandırdığımız büyük yumurtanın çiftlik koli satış fiyatı, hiçbir zaman 20 lirayı geçmedi. Ulusal marketlerde 30 lira, 34 lira, 36 lira gibi fahiş fiyatlarda satılmasının bizimle hiçbir ilgisi yok. Şu an 63-72 gram büyük yumurtanın bu hafta için koli fiyatı 18 lira. Yani o yüzden üreticiyi günah keçisi ilan etmenin anlamı yok. Şu anki satış fiyatlarımız maliyet sınırında. Cebimize giren bir kar marjı yok. Maalesef her şeyde olduğu gibi yine aracılar kazanıyor" dedi.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Ramazan SARIKAYALISuat SÖĞÜTYücel BULUTAli Fuat GÜÇLÜER
2021-01-22 14:01:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balbey Kentsel Yenileme Projesi şehir plancılarına anlatıldı
YEREL HABERLER Balbey Kentsel Yenileme Projesi şehir plancılarına ...
Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde karne heyecanı
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde karne heyecanı
Motosiklet sürücüsünün yaralanmasına sebep oldu, aracından bile inmeden olay yerinden ayrıldı Olay yerinden tesadüfen geçen doktor, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra montunu yaralının üzerine örtüp, başından ayrılmadı
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsünün yaralanmasına sebep oldu, ...
Selde evi zarar gören aileye Muratpaşa Belediyesi'nden destek Başkan Uysal, yenilenen evinde aileyi ziyaret etti
YEREL HABERLER Selde evi zarar gören aileye Muratpaşa ...
Husumetlisi yerine üst kat komşusunun kapısına dayandı, kovalamaca sırasında 3 araca çarptı
YEREL HABERLER Husumetlisi yerine üst kat komşusunun kapısına ...
Aksu protokolü zirai don nöbetinde üreticileri unutmadı
YEREL HABERLER Aksu protokolü zirai don nöbetinde üreticileri ...
Alanya'da sörfçülerin deniz keyfi
YEREL HABERLER Alanya'da sörfçülerin deniz keyfi
YÖREX farkındalığı artırdı “Sizin Oraların Nesi Meşhur?” programında Sakarya’nın yöresel ürünleri ve coğrafi işaretli ürünleri konuşuldu.
YEREL HABERLER YÖREX farkındalığı artırdı “Sizin Oraların Nesi ...
Tarihi Kargıhan Manavgat Belediyesi'ne devredildi Onarım karşılığı 36 yıllığına Manavgat Belediyesine kiralandı
YEREL HABERLER Tarihi Kargıhan Manavgat Belediyesi'ne ...
Alanya HEP'te Filistin mutfağı tanıtıldı
YEREL HABERLER Alanya HEP'te Filistin mutfağı tanıtıldı
ATSO ve ATB'den uzaktan eğitime tablet desteği
YEREL HABERLER ATSO ve ATB'den uzaktan eğitime tablet desteği
Ekolojik Çocuk Dergisi yayın hayatına başladı
YEREL HABERLER Ekolojik Çocuk Dergisi yayın hayatına başladı
Otomobil, traktöre çarptı: 2 ölü
YEREL HABERLER Otomobil, traktöre çarptı: 2 ölü
ATSO Başkanı Çetin: " Marketlerin hafta sonu satışları denetlenmeli" ATSO’dan haksız rekabet uyarısı
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: " Marketlerin hafta sonu ...
'Driftli evlilik teklifinde düğün paramız gitti'/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER 'Driftli evlilik teklifinde düğün paramız gitti'/ Ek ...
AK Partili Uslu'dan seralara nöbet ziyareti
YEREL HABERLER AK Partili Uslu'dan seralara nöbet ziyareti
Özge, yeni proteziyle çok sevdiği sahilde yürüdü
YEREL HABERLER Özge, yeni proteziyle çok sevdiği sahilde yürüdü
Antalya’da Avrupasız spor kampı Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan: “Korona virüs başta futbol olmak üzere tüm branşları olumsuz etkiledi" “Avrupa’dan hiç takım yok, kaybımız yüzde 70”
YEREL HABERLER Antalya’da Avrupasız spor kampı Spor Turizmi Birliği ...
30 yıldır cami duvar ve kubbelerini fırça darbeleriyle oya gibi işliyor Camiler ve turistik mekanlara süslemeler yaparak, Türk-İslam kültürünü gelecek nesillere taşıyor
YEREL HABERLER 30 yıldır cami duvar ve kubbelerini fırça ...
Yarıyıl tatilinin gözdesi kayak merkezleri
YEREL HABERLER Yarıyıl tatilinin gözdesi kayak merkezleri
Antalyalı domates üreticilerinden aracı tepkisi Antalya haline 1-1.5 TL arasında satılan domatesin, İstanbul gibi büyük şehirlerde yüksek fiyata satılmasına tepki gösterdiler Çiftçiler ürettikleri domatesin, bu kadar büyük farkla satılmasına isyan etti
YEREL HABERLER Antalyalı domates üreticilerinden aracı ...
Antalya'da kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı 2 şüphelinin piyasaya sürmeye çalıştığı hazır 79 şişe ve 10 litre sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı 2 ...
Erken rezervasyonda iade garantili, yüzde 50 indirim fırsatı
YEREL HABERLER Erken rezervasyonda iade garantili, yüzde 50 indirim ...
7 çocuktan 4'ü ALS hastası olan aile, yardım bekliyor
YEREL HABERLER 7 çocuktan 4'ü ALS hastası olan aile, yardım bekliyor