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Antalya’nın Kemer ilçesi açıklarında balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı. Tekneye çıkarılan köpek balığı ölürken, balıkçıklar o anları cep telefonuyla kaydetti.

Kemer ilçesi açıklarında denize açılan amatör balıkçıların oltasına köpek balığı takıldı. Oltalarını çeken balıkçılar, misinanın ucunda yaklaşık 1,5 metrelik köpek balığı olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Tekneye alınan köpek balığı ölürken, balıkçılar o anları cep telefonuyla kaydetti.

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