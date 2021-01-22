Yasa dışı bahis oynayan 79 kişiye milyonluk ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yasa dışı bahis oynayan 79 kişiye milyonluk ceza

DHA

Yasa dışı bahis oynayan 79 kişiye milyonluk ceza


Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)- ANTALYA´nın Manavgat ve Muratpaşa ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen 13 kişi yakalandı. Yasa dışı bahis oynayan 79 kişiye ise 938 bin 283 liradan, 3 milyon 754 bin 475 liraya kadar para cezası verilmesi için tutanak tutuldu.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, internetten yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı çalışma başlattı. Çalışmanın ardından Antalya´nın Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde çeşitli adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler hakkında işlem yapılırken, yasa dışı bahis oynatılan iş yerlerinin de 3 ay süreyle kapatılması ve ruhsatlarının iptal edilmesi kararı verildi.
Operasyonda ele geçirilen dijital materyallerin ve banka hesaplarının incelenmesi sonucunda Antalya ve 13 ilde yasa dışı bahis oynadığı belirlenen 79 kişi hakkında, toplam 938 bin 283 liradan, 3 milyon 754 bin 475 liraya kadar para cezası verilmesi için tutanak tutuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-01-22 16:05:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aktör Jason Statham sır gibi saklanıyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Aktör Jason Statham sır gibi saklanıyor/ Ek ...
Aktör Jason Statham sır gibi saklanıyor
YEREL HABERLER Aktör Jason Statham sır gibi saklanıyor
‘Beni arasanız da bulamazsınız’ diyerek ortalıktan kayboldu Antalya’da 23 yaşındaki Berfin’den 4 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER ‘Beni arasanız da bulamazsınız’ diyerek ortalıktan ...
Cinsel saldırı sanığını dövdüler
YEREL HABERLER Cinsel saldırı sanığını dövdüler
Miran: “60 bin öğretmen ataması yapılmalı”
YEREL HABERLER Miran: “60 bin öğretmen ataması yapılmalı”
Antalya’da yasa dışı bahisçilere ceza yağdı 79 kişiye ise toplamda 3 milyon 754 bin 475 liraya yakın para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Antalya’da yasa dışı bahisçilere ceza yağdı 79 kişiye ...
Kumköy'de plaj temizliği
YEREL HABERLER Kumköy'de plaj temizliği
Yaşlı kadının öldürülmesiyle ilgili aranan 2’nci şahıs da yakalandı
YEREL HABERLER Yaşlı kadının öldürülmesiyle ilgili aranan 2’nci ...
Demre’deki besicilerin ihtiyaçları belirlendi
YEREL HABERLER Demre’deki besicilerin ihtiyaçları belirlendi
Balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı
YEREL HABERLER Balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı ...
Kısıtlama saatinde polisten kaçıp 15 bin lira ceza yediler Yarım saat süren kovalamaca sonunda polis tarafından önü kesilen araçtaki üç kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kısıtlama saatinde polisten kaçıp 15 bin lira ceza ...
Kalp krizi geçirenlerin hastane başvurusu yüzde 47 oranında azaldı Uzm. Dr. Taylan Erdem Şahin: "Kalp krizi, ertelenebilecek ya da salgın korkusu ile ihmal edilebilecek bir durum değildir"
YEREL HABERLER Kalp krizi geçirenlerin hastane başvurusu yüzde 47 ...
Yaşlı kadının öldürülmesiyle ilgili aranan 2'nci şüpheli de yakalandı
YEREL HABERLER Yaşlı kadının öldürülmesiyle ilgili aranan 2'nci ...
Tarladan sofraya artan fiyatlara üreticiden 'aracılar kazanıyor' tepkisi
YEREL HABERLER Tarladan sofraya artan fiyatlara üreticiden 'aracılar ...
Gündoğmuş Ortakonuş Mahallesi’nde su sevinci
YEREL HABERLER Gündoğmuş Ortakonuş Mahallesi’nde su sevinci
Balbey Kentsel Yenileme Projesi şehir plancılarına anlatıldı
YEREL HABERLER Balbey Kentsel Yenileme Projesi şehir plancılarına ...
Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde karne heyecanı
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde karne heyecanı
Motosiklet sürücüsünün yaralanmasına sebep oldu, aracından bile inmeden olay yerinden ayrıldı Olay yerinden tesadüfen geçen doktor, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra montunu yaralının üzerine örtüp, başından ayrılmadı
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsünün yaralanmasına sebep oldu, ...
Selde evi zarar gören aileye Muratpaşa Belediyesi'nden destek Başkan Uysal, yenilenen evinde aileyi ziyaret etti
YEREL HABERLER Selde evi zarar gören aileye Muratpaşa ...
Husumetlisi yerine üst kat komşusunun kapısına dayandı, kovalamaca sırasında 3 araca çarptı
YEREL HABERLER Husumetlisi yerine üst kat komşusunun kapısına ...
Aksu protokolü zirai don nöbetinde üreticileri unutmadı
YEREL HABERLER Aksu protokolü zirai don nöbetinde üreticileri ...
Alanya'da sörfçülerin deniz keyfi
YEREL HABERLER Alanya'da sörfçülerin deniz keyfi
YÖREX farkındalığı artırdı “Sizin Oraların Nesi Meşhur?” programında Sakarya’nın yöresel ürünleri ve coğrafi işaretli ürünleri konuşuldu.
YEREL HABERLER YÖREX farkındalığı artırdı “Sizin Oraların Nesi ...
Tarihi Kargıhan Manavgat Belediyesi'ne devredildi Onarım karşılığı 36 yıllığına Manavgat Belediyesine kiralandı
YEREL HABERLER Tarihi Kargıhan Manavgat Belediyesi'ne ...