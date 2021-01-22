Ankara'da 36 kaçak göçmen yakalandı



Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)ANKARA'da, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 36 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak giriş yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Gölbaşı ve Altındağ ilçeleri ile Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, 35 Afganistanlı ile 1 Pakistanlı olmak üzere yabancı uyruklu toplam 36 kişi yakalandı. Yabancı uyrukluların sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Fatih POYRAZ

2021-01-22 16:55:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.