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Antalya'da baba- oğul, gaziyi darbetti iddiası

DHA

Antalya'da baba- oğul, gaziyi darbetti iddiası


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da gazi Gökhan Koç (30), asansörde tadilat malzemesi taşıdıkları gerekçesiyle uyardığı baba- oğul tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.
Kepez ilçesinde yaşayan evli Gökhan Koç, 5 yıl önce piyade uzman çavuş olarak görev yaptığı Hakkari'nin Dağlıca bölgesindeki patlamada ağır yaralandı. GATA'da uzun süre tedavi gören Koç, iki ayağını kaybetti ve protez takıldı. Gökhan Koç, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2310 Sokak'ta bir apartmanın 3'üncü katına taşındı. Koç, geçen salı günü asansörde tadilat yükü taşıyan karşı komşusu L.Y. ve oğlu Z.Y.'ye, asansörle yük taşındığında bozulduğunu ve yapımının uzun sürdüğünü, kendisinin dairesine inip çıkmada zorluk yaşadığını söyledi.
Olay günü komşusunun evinde tadilat yaptığını belirten Gökhan Koç, "Evdeki molozları taşımak için asansörü kullanıyordu. Ben de üçüncü katta oturuyorum ve asansör genelde bozuluyordu. Engelli olduğumu, asansörü kullanmaması gerektiğini, çünkü asansörün çabuk bozulduğunu söyledim. Bunun üzerine 'Sen de asansörü kullanıyorsun. Ben neden kullanamıyorum' dedi. Ben de engelli olduğumu, gazi olduğumu, aşağı inmekte zorluk çektiğimi söyledim. Bana 'Bana mı gazi oldun? Bana ne senin gaziliğinden' dedi. Ardından evine giderek, tadilatını durdurdu. Eşimle binanın dış kapısında konuşurken binadan Z.Y. çıktı ve eşimin omzundan tutarak 'Çekil buradan, burada ne yapıyorsun?' dedi. O sırada eşim 'Bana dokunamazsın, bir kadına dokunamazsın' diye çıkışınca üzerine yürümeye çalıştı. Z.Y. benim de kapşonumdan tuttu ve yere düştüm. Yere düştükten sonra Z.Y.'nin babası L.Y. geldi. Babaoğul beni yede sürükleyerek dizini suratıma vurdu. Gözlüğüm kırıldı. Darbedildim" dedi.
Bir gazi olarak bunu yaşamak zorunda olmadığını söyleyen Koç, "Bana verilen değerin bu olmaması gerekiyor. Bunları hak etmiyorum. Ben bu vatan, millet için gazi oldum. İnsanlık bu mu yani. Şikayetçi oldum. Başsavcı ile görüşüm. Bakanlıklarla görüştüm. Gerekli yerlere şikayetlerimi ettim. İnşallah devlet arkamda duracak. Bunların ceza almasını istiyorum. Ellerini kollarını sallayarak gezmesinler. Benim yanımda en çok gazi arkadaşlarım durdu. Biz birbirimize sahip çıkıyoruz" diye konuştu.
Baba ve oğlunun da kendisinden şikayetçi olduğunu belirten Gökhan Koç, "Sözde ben onları darbetmişim. Kırılan dişlerimin de kafasını ısırırken kırıldığını söylemişler. Ben yerdeyken öyle bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum" dedi.
'DİZİYLE GAZİYE VURUYORDU'
Yaşananlara tanıklık eden apartman yöneticisi Murat Ertürk ise tartışma sırasında araya girdiğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Diziyle gaziye vuruyordu. Ben engel oldum. Engel olmasaydım daha kötü olacaktı. Sonrasında dişini kırdılar. Ben onlara 'Bırakın yoksa sizin için kötü olacak' dedim. Bırakmasalardı ben onları döverdim. Hala tadilatları devam ediyor. Binaya yeni taşınacaklar. Gaziye yapılan bize yapılmış sayılır. Çünkü bu ayaklarını bizim için kaybetti. Bu toprak için kaybetti. Ben ona kalkan eli kırarım. Hiç affetmem. Bunlar bizim için yarım kaldılar. Onlara sahip çıkmamız lazım."
Gökhan Koç'un eşi Pınar Koç da adı geçen kişilerle bir husumetleri olmadığını ifade ederek, darbedildiklerini kaydetti. Babaoğulun Koç'un üstüne yürüdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de savcılığa teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-01-22 18:37:24

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