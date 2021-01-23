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Antalyaspor'da hedef Konya'da galibiyet

DHA

Antalyaspor'da hedef Konya'da galibiyet


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu maç öncesi 6 oyuncu sakatlığı 1 oyunca da cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlı takımla Konyaspor toplamda 44, Süper Lig'de ise 19'uncu kez karşılaşacak. Kırmızı beyazlılarda tek hedef deplasmanda Konyaspor'u mağlup ederek, devreyi mutlu kapatmak.
Süper Lig'de son 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Fraport TAV Antalyaspor, 20'nci haftada deplasmanda İH Konyaspor'a konuk olacak. Kırmızı beyazlılarda maç öncesi 6 oyuncunun sakatlığı, 1 oyuncunun ise cezası bulunuyor. Akdeniz ekibi ile yeşil beyazlı takım bugüne kadar toplamda 43 kez karşılaşırken, Süper Lig'de ise 19'uncu kez karşı karşıya gelecek. Fraport TAV Antalyaspor, Pazar günü Konya'da saat 13.30'da oynanacak maçı kazanarak devreyi mutlu kapatmak istiyor.
SÜPER LİG'DE 19 OLACAK
İH Konyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor toplamda 43 kez karşı karşıya gelirken, Antalyaspor bu maçlarda 12 galibiyet, 14 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de 17 kez karşılaşırken kırmızı beyazlılar bu maçlarda 3 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. 43 maç sonunda Antalyaspor, Konyaspor'a 35 gol atma başarısı yakalarken, yeşil beyazlı takım ise 41 golle karşılık verdi.
KONYASPOR SAHASINDA ÜSTÜN
İki takım arasındaki mücadelelerin 22'si Misli.com 2'nci Lig, 2'si Türkiye Kupası, 1'i hazırlık maçı ve 18'i Süper Lig karşılaşması olarak tarihteki yerini aldı. İki takım Konya'da ise toplamda 21 kez karşılaştı. İH Konyaspor sahasında oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. İki takım en son geçen sezon Antalya'da oynanan Süper Lig maçında karşı karşıya gelirken mücadele 0-0 golsüz sona erdi.
15 MAÇ 1-0 BİTTİ
Konyaspor ile kırmızı beyazlılar arasında en çok alınan skor 15 maç ile 1-0 olarak istatistiklere yansıdı. İki takım arasında 7 maç 2-0, 6'şar maç 0-0 ve 1-1, 3 maç 2-1, 2 maç 3-1, 1'er maç da 2-2, 3-0, 3-2 ve 3-3 sona erdi.
Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu İH Konyaspor deplasmanında Ufuk Akyol, Lukas Podolski, Veysel Sarı, Serdar Gürler, Drole ve Ali Eren İyican sakatlıklarından dolayı forma giymesi beklenmiyor. Takımda cezalı Ersan Gülüm ise yer almayacak.
4 OYUNCU SINIRDA
Kırmızı beyazlı ekipte ligde gördükleri 3'er sarı kartla sınırda bulunan Nuri Şahin, Eren Albayrak, Orgill ve Gökdeniz Bayrakdar, İH Konyaspor maçında kart görmeleri halinde ikinci yarının ilk haftasında Antalya'da oynanacak olan Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.
DEPLASMANDA 1 KEZ KAZANDI
Akdeniz temsilcisi Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 9 maçta sadece bir kez galibiyet alabildi. Kırmızı beyazlılar 5 beraberlik ve 3'de yenilgi alarak dış sahada sadece 8 puan toplama başarısı elde etti.
MUHTEMEL 11: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Eren Albayrak, Kudryashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton, Jahovic
SAKAT: Serdar Gürler, Drole, Ufuk Akyol, Podolski, Ali Eren İyican, Veysel Sarı
CEZALI: Ersan Gülüm
DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-01-23 11:03:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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