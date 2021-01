Sağlık çalışanlarının çocukları kreşlerde güvende

Muratpaşa Belediyesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi başta olmak üzere kamu ve özel hastanelerin yakınında bulunan Münir Özkul Kreş ve Gündüz Bakım Evi’ni, hastanelerin Covid19 pandemi servisi ve laboratuvarlarında görev yapan sağlık çalışanlarının 36 yaş arası çocukları için açtı.



Tüm aileye HES sorgulaması

Kreşte ilk hafta, çocukların uyumu için oryantasyon eğitimiyle geçti. Çocuklar, 08.30’da gelmeye başlarken onlar henüz kreşe ulaşmadan öğretmenler edevlet üzerinden hem çocukların hem de aile üyelerinin HES kodu sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Yetkililer, HES kodu sorgulamasında risk görülen ailelerin uyarılarak çocuklarını karantina süresince kreşe getirmemelerinin isteneceğini kaydetti.



Önce eller yıkanıyor

Veliler, bahçeye girmeden ana kapıda çocuklarını öğretmenlere teslim ederken minik öğrenciler ateşi ölçülüp içeri alınıyor. Kreş binasına giren çocuklar, öğretmenlerin de yardımıyla önce montlarını çıkarıyor, sadece bina içinde kullandıkları ayakkabılarını giyiyor. Kreşte, her çocuğun ayakkabısını koyacağı özel bir dolabı da bulunuyor. Maskeleri kontrol edilen çocuklar, daha sonra öğretmen gözetiminde, sınıfa ya da yemekhaneye geçmeden ellerini yıkayıp dezenfekte etmeleri sağlanıyor.

Bununla birlikte, her sınıfın girişinde el dezenfektanları da bulunurken, öğretmenler sınıfa her giriş çıkışta çocuklara dezenfektan kullanmalarını öğretmeye çalışıyor. Ayrıca koridorlarda, oyun alanlarında sosyal mesafe kuralının anlatıldığı görseller de yer alıyor.

Sınıf kapasitesinin yarı yarıya düşüldüğü kreşte, çocuklar kendilerine ayrılan masa ve sandalyelere oturarak eğitimlerini sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirmeleri sağlanıyor. Yemek saatlerinde ise, sınıf planıyla paralel hazırlanan oturma düzenine göre çocuklar yemekhaneye alınıyor. Ayrıca, çocukların ateşleri her dört saatte bir ölçülerek not ediliyor. Kreş, gün sonunda baştan sona temizleniyor ve her hafta da genel dezenfeksiyonu yapılıyor.

Muratpaşa Belediyesi Münir Özkul Kreşi’nin yeni velilerinden Halk Sağlığı Merkezi Covid19 Laboratuvarı çalışanı Serpil Gönülduru, pandeminin ilk günlerinde oğlunu kreşe gönderirken ilerleyen dönemde kreşten almak durumunda kaldıklarını söyledi. Kendisinin nöbet usulü çalıştığını anlatan Gönülduru, bir süre bakıcıyla idare ettiklerini ama onun da yeni bir işe başlamasıyla oldukça zorlandıklarını söyledi. Gönülduru, “Eşimle birlikte idare etmeye çalışıyorduk ama zor oluyordu. Böyle bir yer olunca nöbet öncesi, nöbet ertesi bizim için iyi oluyor. Bu bize büyük nimet oldu” dedi.



Sağlık çalışanlarına destek

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sağlık çalışanlarının çocukları için açılan kreşte çocukların sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam etmesinin her şeyden önemli olduğunu dile getirdi. Başkan Uysal, “Kreşimizde, ilgili bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tüm uyarılarını dikkate alarak hazırladığımız bir eylem planımız var. Bu çerçevede tuvaletlerden sınıflara her yer yeniden düzenlendi. Pandemiyle ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına bu şekilde destek olmak, onları bu zor zamanlarda biraz rahatlatmak istiyoruz” diye konuştu.

