Antalya'da asansör yüzünden darp edilen terör gazisinin gözyaşları İki ayağı ampute olan terör gazisi, asansörde yük taşınmasına engel olmak isterken darp edildi Bozulan asansör sebebiyle üçüncü katındaki evine tek başına çıkamayan gazi, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı Saldırgan baba oğul gözaltına alındı

Antalya'da oturduğu apartmanın asansöründe yük taşınmasına itiraz edince baba oğul tarafından darp edilen terör gazisi, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Binanın üçüncü katında oturan ve tüm itirazlana rağmen yük taşınmasına engel olamayıp bir de dayak yiyen gazi, iki ayağı ampute olduğu için şimdi evinin bulunduğu kata başkasının desteği olmadan çıkamıyor. dayak sırasında dişi ve parmağı kırılan gözlüğü parçalanan ve yediği tekmeler sebebiyle vücudunda yara izleri olan Gazi Gökhan Koç'un dün adliyeye gidip suç duyurusunda bulunduğu baba oğulun ise gözaltına alındığı bildirildi.



Gönüllü olarat Dağlıca'ya gitti

Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki evli lise mezunu Gökhan Koç, Şırnak'taki vatani görevinin ardından askerliği çok sevdiği için askeri sınavla piyade uzman çavuş oldu. İlk görev yeri olarak Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesini tercih eden Koç, 2016 yılının nisan ayında terör saldırısında yaşanan patlamada ağır yaralandı. 7 ay GATA'da tedavi gören Koç, iki ayağını kaybetti. İki ayağına protez takılan Koç, hayata yeniden tutundu ve 3 yıl önce hayatını Pınar Koç ile birleştirdi. Gökhan Koç, 7 ay önce Düdenbaşı Mahallesi 2310 Sokak'ta bir apartmanın 3'üncü katına taşındı. Koç, geçen salı günü asansörde tadilat malzemesi taşıyan karşı komşusu L.Y. ve oğlu Z.Y.'ye, asansörle yük taşındığında bozulduğunu ve yapımının uzun sürdüğünü, kendisinin dairesine inip çıkmada zorluk yaşadığını söyledi. Telefonla ve yüz yüze kısa süreli konuşmanın ardından, Koç ve baba oğul geçtiğimiz salı günü bina girişinde karşılaştı. Gazi Koç'a hakaret eden baba oğul, işin boyutunu şiddete kadar götürdü. Yere yatırılıp darp edilen, dişi ve bir parmağı kırılan Koç'un her iki dizinde de yaralanmalar oldu. Danp anları güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Yaşadıklarından büyük üzüntü duyan Koç, darp raporu aldı ve şüpheliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.



"Merdiven çilesi başladı"

Gökhan Koç'un, uyarısına rağmen asansörde yük taşınmasına devam edilmesi nedeniyle binanın asansörü arıza yaptı. Adliye dönüşü eve gelen Koç, asansörün kapalı olduğunu görünce büyük şok yaşadı. Uzun süre elinde koltuk değneğiyle dışarıda bekleyen Gökhan Koç, gelen bir gazi arkadaşının desteğiyle yavaş yavaş 3 katı çıkarak dairesine ulaşabildi. Eşinin yanında darp edilip gururu kırılan Gökhan Koç, asansör bozulmasıyla da eve mahkum oldu. Gözyaşlarına boğulan Koç'u gazi arkadaşları teselli etti.



"Vatani görevinde, uzman çavuş olmaya karar verdi"

Gökhan Koç, Şırnak’ta vatani görevini yaptığı sırada asker olmaya karar verdiğini dile getirerek, sınava girdiğini ve 2012 yılında uzman çavuş olduğunu kaydetti.

İlk tayin yerini isteyerek Hakkari Yüksekova Dağlıca olarak yazdığını anlatan Koç, “ Hem zorluğu hem kolaylığı görmek istedim. Vatani görevimi her yerde yapmak istedim. 2016 yılı 12 Nisan’da patlama sonucu yaralandım ve iki ayağımı kaybettim. GATA’da 7 ay tedavi gördüm. Daha sonra protez kullanmaya başladım” dedi.

3 yıl önce evlendiğini ve şimdiki evini aldığını dile getiren Gökhan Koç, “7 aydır bu dairede oturuyoruz. Karşı dairenin sahibi de tadilat yapmaya başladı. Tadilat devam ediyor. Yüklerini asansörle indirdikleri için arıza meydana geliyor. Komşumuza uyarıda bulundum. Uyarılarım hiçbir işe yaramadı, asansör bozuldu. Ben yine merdivenlere mahkum oldum. Birde karşı komşum baba oğul tarafından darp edildim. Gaziliğimin, engelliliğimin üzerine iki kişinin beni darp etmesine, onların bunu yapmasına çok üzüldüm” diye konuştu.



"Yardıma muhtaç kaldım"

Yük taşındığı için asansörün arızalandığını ifade eden Koç, “Merdivenlerden inip çıkmaya çalışıyorum. Dışarı çıktığım zaman ya tüm işlerimi halledip gelmeliyim, yada evden hiç çıkmamam gerekiyor. Bugün gazi arkadaşlarımın yardımıyla inip çıktım. Yarın kim olur bilemiyorum. Her gün birini mi aramak zorunda kalacağım. Birinin yardımına muhtaç kaldım. Hem darp edildim hem eve mahkum edildim. Bana bunu yapanların cezasız kalmasını istemiyorum. Gazilere ve engellilere verilen değerin gösterilmesini istiyorum” dedi.



"Halen korkuyoruz"

Darp esnasında ön dişinin ve parmağının birinin kırıldığını, ayaklarında yara izleri oluştuğunu belirten Koç, " Hiçbir şekilde anlaşma arabulucu istemiyorum. Hukuki sürecin sonuna kadar gideceğiz. Olayın ardından eşim hale uyuyamıyor. Bende uyuyamıyorum. Kapımı mı çalacaklar gelip yeniden mi darp edecekler diye korkuyoruz. Psikolojimiz bozuldu. Benim iki ayağım yok, üflesen düşeceğim zaten. Beni neden dövdüler anlamıyorum. Cezalandırılmalarını istiyorum.” ifadelerine yer verdi.



"Birden vurdu"

Apartman yöneticisi Murat Artürk, “Bina önündeki olayı görünce ayırmaya çalıştım. Şahıslar birden vurdu yüzüne dişi kırılmış. Daha vuruyordu ama ben araya girdim. Gazimize bu yapılmamalıydı. Biz gazimize sahip çıkmalıyız. Kimsenin vurmaya hakkı yok.Gazimize yapılan yanlış"diye konuştu.



"2 şüpheli gözaltında"

Gökhan Koç'u, darp eden baba L.Y ile oğul Z.Y, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesindeki evlerinden gözaltına alındı. İki şüphelinin emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

