Kısıtlamada turistlerin sahilde güneş keyfi

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Tolga YILDIRIMAslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ıssızlığa bürünen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki az sayıda turist güneşlenip, yürüyüş yaparak vakit geçirdi.

Turizm kenti Antalya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına uyulduğu gözlendi. Kentin simgelerinden dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise kısıtlamanın ilk gününde sessizliğe büründü. Parçalı bulutlu havanın olduğu kentte sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutulan turistlerden bazıları sahile geldi. Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte turistler güneşlenerek vakit geçirdi. Bazıları da sahilde yürüyüş ve spor yaptı. Sahilde zaman zaman polis gerçekleştirdiği denetimlerle dışarı çıkma yasağı ihlali yapılıp yapılmadığını kontrol etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIMAslı DURAN

2021-01-23 13:41:11



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