Alev alev yanan motosikletine, damacanadaki suyla müdahale etti

Antalya’da alev alev yanan motosiklet, damacanadaki suyla söndürülmeye çalışıldı. Alevler yangın tüpüyle kısa sürede söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kepez ilçesinde bir motosiklet seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Sürücü motosikletini yolun kenarına çekerek brandalarla yangını söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Tehlikeye karşın motosikletinin başından ayrılmayan sürücü, bu sefer çevredeki bir vatandaşın verdiği su dolu damacanayı motosikletin motor kısmına dökerek alevleri söndürmeye çalıştı fakat yine de yangını söndüremedi. Panik oluşturan yangında koşarak olay yerine gelen bir vatandaş ise yangın tüpüyle alevleri kısa sürede söndürdü.
O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.