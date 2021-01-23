Gaziyi darbeden baba ile oğlu gözaltında (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SERBEST KALDILAR

Antalya'da asansörde tadilat malzemesi taşıdıkları gerekçesiyle kendilerini uyaran gazi Gökhan Koç'u darbeden L.Y. ve oğlu Z.Y., savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede kendilerini savunan babaoğul, serbest bırakıldı. Z.Y., ifadesinde Gökhan Koç'un kendilerine hakaret ettiğini ve arbede sırasında dişleriyle ısırdığını öne sürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-01-23 15:18:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.