Baba ile oğlu tartıştığı gaziyi darbetti (3)- Yeniden



'Gaziyi darbeden baba ile oğlu gözaltında' başlıklı haberimiz, kaynağından alınan ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz...YENİDEN

--------------------Bülent TATOĞULLARISüleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da asansörde tadilat malzemesi taşıdıkları gerekçesiyle kendilerini uyaran gazi Gökhan Koç'u (30) darbettiği öne sürülen L.Y. ve oğlu Z.Y. polis tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Z.Y.´ye ev hapsi verilirken, babası L.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcısı, karara itiraz etti.

Kepez ilçesinde yaşayan evli Gökhan Koç, 5 yıl önce piyade uzman çavuş olarak görev yaptığı Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde patlamada ağır yaralandı. GATA'da uzun süre tedavi gören Koç, iki ayağını kaybetti ve protez takıldı. Gökhan Koç, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2310 Sokak'ta bir apartmanın 3'üncü katına taşındı. Koç, salı günü asansörde tadilat yükü taşıyan karşı komşusu L.Y. ve oğlu Z.Y.'ye, asansörle yük taşındığında bozulduğunu ve yapımının uzun sürdüğünü, kendisinin dairesine inip çıkmada zorluk yaşadığını söyledi. Bunun üzerine sinirlenen babaoğul, iddiaya göre Gazi Gökhan Koç'u darbetti, gözlüğünü kırdı. Koç, babaoğulun üstüne yürüdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Güneydoğu gazisi Gökhan Koç'un Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesinin alınmasının ardından harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, L.Y. ve oğlu Z.Y.'yi dün akşam saatlerinde gözaltına aldı.

SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Sağlık kontrolünden geçirilen baba ve oğlu, ifadesi alındıktan sonra bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından `kasten yaralama´ suçundan nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Z.Y.´ye ev hapsi verildi. babası L.Y. ise haftada bir gün polis merkezine gidip imza atma şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı, hakimliğin bu kararına itiraz ederek şüphelilerin tutuklanmasını istedi.

Gazi Koç'un dövüldüğü haberi üzerine çok sayıda kişi kendisini arayarak destek bildirisinde bulundu. STK ve parti temsilcileri de Gökhan Koç'u evinde ziyaret ederek 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-01-23 16:32:52



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